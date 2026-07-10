Algérie : Après la Coupe du Monde 2026, un clash éclate à cause d'une affaire d'argent !

Amadou Diawara

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'Algérie a validé son ticket pour la phase à éliminations directes. Toutefois, les Fennecs se sont inclinés face à la Suisse en 16ème de finale. Ayant décidé de se séparer de Vladimir Petkovic, la FAF est entrée en conflit avec lui à cause d'un désaccord financier.

Grâce à un bon parcours aux éliminatoires, l'Algérie a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026. Tombés dans le groupe J lors du tirage au sort, les Fennecs ont affronté à la fois l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche. Défaite face à l'Albiceleste, la bande à Riyad Mahrez a battu l'Al-Nashama, avant de finir sur un résultat nul contre les Burschen.

L'Algérie refuse de paiement l'intégralité de l'indemnité de Petkovic A l'issue de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'Algérie était classée troisième (4 points, -2), derrière l'Autriche (4 points, 0) et l'Argentine, leader avec 9 points sur 9. Heureusement pour les Fennecs, ils faisaient partie des huit meilleurs troisièmes. Ainsi, ils ont disputé la phase à éliminations directes. Toutefois, les hommes de Vladimir Petkovic sont tombés face à la Suisse.