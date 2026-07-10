Algérie : Après la Coupe du Monde 2026, un clash éclate à cause d'une affaire d'argent !

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'Algérie a validé son ticket pour la phase à éliminations directes. Toutefois, les Fennecs se sont inclinés face à la Suisse en 16ème de finale. Ayant décidé de se séparer de Vladimir Petkovic, la FAF est entrée en conflit avec lui à cause d'un désaccord financier.
Grâce à un bon parcours aux éliminatoires, l'Algérie a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026. Tombés dans le groupe J lors du tirage au sort, les Fennecs ont affronté à la fois l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche. Défaite face à l'Albiceleste, la bande à Riyad Mahrez a battu l'Al-Nashama, avant de finir sur un résultat nul contre les Burschen.
L'Algérie refuse de paiement l'intégralité de l'indemnité de Petkovic
A l'issue de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'Algérie était classée troisième (4 points, -2), derrière l'Autriche (4 points, 0) et l'Argentine, leader avec 9 points sur 9. Heureusement pour les Fennecs, ils faisaient partie des huit meilleurs troisièmes. Ainsi, ils ont disputé la phase à éliminations directes. Toutefois, les hommes de Vladimir Petkovic sont tombés face à la Suisse.
Petkovic compte porter l'affaire devant la FIFA
Après l'élimination de l'Algérie en 16ème de finale de la Coupe du Monde, la FAF a décidé de boucler le départ de son sélectionneur. Pourtant, Vladimir Petkovic avait rempilé juste avant le début de la compétition. Et aujourd'hui, les deux parties seraient en conflit à cause d'un différend financier. D'après Afrik Foot, le licenciement de Vladimir Petkovic doit couter 5M€ à la FAF. Une somme que le technicien de 62 ans compte bien récupérer. Toutefois, la Fédération Algérienne de Football ne l'entendrait pas de cette oreille. D'après elle, le contrat de Vladimir Petkovic disposerait d'une clause lui permettant de conclure une séparation à l'amiable en échange d'un versement de deux mois de salaire, soit environ 320 000€. Déterminé à empocher l'intégralité de son indemnité le Bosnien menacerait de saisir la FIFA pour obtenir gain de cause sur ce dossier. Affaire à suivre...