Coupe du Monde 2026 : Daniel Riolo tacle la star de l'Algérie, qui a le même problème que Cristiano Ronaldo !

Cette nuit, l’Algérie a été éliminée de la Coupe du Monde 2026 suite à une défaite sans appel concédée face à la Suisse (2-0). Au micro de RMC, Daniel Riolo lui, a évoqué le cas de Riyad Mahrez, et n’a pas hésité à faire un parallèle entre la situation de la légende des « Fennecs » et celle de Cristiano Ronaldo. Explications.
C’est la fin du rêve pour l’Algérie. Les « Fennecs » sortent de cette Coupe du Monde 2026 après leur élimination en 16èmes de finales face à la Suisse. Les partenaires de Riyad Mahrez n’auront jamais réussi à trouver leur rythme, et ont déçu des millions d’Algériens, mécontents du niveau affiché par la formation de Vladimir Petkovic. Légende de l’Algérie, Riyad Mahrez n’aura clairement pas pesé sur les débats. Une situation compliquée pour l’ancienne gloire de Manchester City selon Daniel Riolo.
« Mahrez c’est comme Ronaldo qui n’est pas content au moment d’être remplacé »
« On a beaucoup cité sur cette Coupe du Monde les vieilles stars. Lui aussi c’est une légende, il a beaucoup fait pour sa sélection, mais ce genre de joueurs là, ils n’arrivent pas à quitter la scène. Je trouve que c’est dur de quitter sa sélection sur une note aussi amère. Mahrez c’est comme Ronaldo qui n’est pas content au moment d’être remplacé, c’est dur pour eux parce que ce sont des joueurs qui ont tellement donné pour leur pays, mais il ne faut pas abîmer sa légende… », a ainsi confié le célèbre éditorialiste au micro de RMC ce vendredi, avant de revenir sur les problèmes de cette équipe d’Algérie.
« Clairement il y a besoin d’un grand coup de balai »
« La jeunesse n’a pas trouvé sa place, les vieux ne veulent pas lâcher la leur, le sélectionneur est complètement bidon ! La clairement il y a besoin d’un grand coup de balai. On le sait c’est une sélection qui déchaîne beaucoup de passions. Ils ne peuvent pas se traîner avec une sélection pareille qui leur fait honte. Je n’ai jamais cru qu’ils pourraient faire quelque chose sur cette Coupe du Monde parce que le problème il dure depuis trop longtemps. Le sélectionneur on n’a rien compris à son travail », conclut Daniel Riolo.