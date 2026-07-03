Coupe du Monde 2026 : Daniel Riolo tacle la star de l'Algérie, qui a le même problème que Cristiano Ronaldo !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette nuit, l’Algérie a été éliminée de la Coupe du Monde 2026 suite à une défaite sans appel concédée face à la Suisse (2-0). Au micro de RMC, Daniel Riolo lui, a évoqué le cas de Riyad Mahrez, et n’a pas hésité à faire un parallèle entre la situation de la légende des « Fennecs » et celle de Cristiano Ronaldo. Explications.

C’est la fin du rêve pour l’Algérie. Les « Fennecs » sortent de cette Coupe du Monde 2026 après leur élimination en 16èmes de finales face à la Suisse. Les partenaires de Riyad Mahrez n’auront jamais réussi à trouver leur rythme, et ont déçu des millions d’Algériens, mécontents du niveau affiché par la formation de Vladimir Petkovic. Légende de l’Algérie, Riyad Mahrez n’aura clairement pas pesé sur les débats. Une situation compliquée pour l’ancienne gloire de Manchester City selon Daniel Riolo.

« Mahrez c’est comme Ronaldo qui n’est pas content au moment d’être remplacé » « On a beaucoup cité sur cette Coupe du Monde les vieilles stars. Lui aussi c’est une légende, il a beaucoup fait pour sa sélection, mais ce genre de joueurs là, ils n’arrivent pas à quitter la scène. Je trouve que c’est dur de quitter sa sélection sur une note aussi amère. Mahrez c’est comme Ronaldo qui n’est pas content au moment d’être remplacé, c’est dur pour eux parce que ce sont des joueurs qui ont tellement donné pour leur pays, mais il ne faut pas abîmer sa légende… », a ainsi confié le célèbre éditorialiste au micro de RMC ce vendredi, avant de revenir sur les problèmes de cette équipe d’Algérie.