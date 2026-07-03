Coupe du Monde 2026 : «J’ai reçu un coup de pied dans la tête», ce supporter s'est fait agresser parce qu'il portait un maillot de l'Algérie !

Alexis Brunet

Le mercredi 29 juin dernier, alors qu’il regardait le match entre les Pays-Bas et le Maroc dans un bar de Boston, le jeune Wassim avait été victime d’une agression par plusieurs individus portant des maillots des Lions de l’Atlas. Un évènement violent sur lequel l'adolescent a accepté de revenir.

Wassim se souviendra longtemps du seizième de finale entre les Pays-Bas et le Maroc, mais pas forcément pour une bonne raison. Alors qu’il regardait la rencontre dans un bar de Boston le 29 juin dernier avec son maillot de l’Algérie, l’adolescent s’était fait agresser par plusieurs individus portant des maillots marocains. Il avait été projeté au sol et avait reçu de nombreux coups.

« J’ai reçu un coup de pied dans la tête et j’ai perdu connaissance » À l’occasion du seizième de finale entre la Suisse et l’Algérie, Wassim a été retrouvé par La Gazette du Fennec et il est revenu sur cette agression particulièrement violente. « J’ai assisté au match du Maroc contre les Pays-Bas avec mes amis qui sont Marocains. Un groupe de Marocains ont commencé à se battre, je me suis retrouvé au milieu de tout ça. Ils ont vu que j’avais un maillot de l’Algérie, tout le monde a commencé à s’acharner sur moi. Je me suis retrouvé par terre, j’ai reçu un coup de pied dans la tête et j’ai perdu connaissance. Je ne suis pas encore totalement remis, ma tête me fait un peu mal. »