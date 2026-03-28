CAN 2025 - Sénégal/Maroc : Un nouveau rebondissement va faire parler ? «Je suis très optimiste…»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En janvier dernier, le Sénégal s'est imposé 1-0 en finale face au Maroc lors de la CAN 2025. Mais près de deux mois plus tard, la CAF a décidé de désigner le Maroc vainqueur sur tapis vert en réponse à la sortie de terrain des Sénégalais en fin de match après le penalty obtenu par les Marocains. Depuis, l'histoire n'est pas terminée et chaque camp essaie de faire valoir ses arguments. L'identité du vainqueur peut encore changer...

Après un scénario fou, les Sénégalais avaient fini par prendre l'avantage lors des prolongations face au Maroc en finale de la CAN. Mais leur geste à la fin du temps règlementaire leur coûte très cher puisque leur sortie du terrain est considéré comme un abandon, d'où la victoire du Maroc sur tapis vert. Le Sénégal n'a pas l'intention d'accepter ce résultat et les choses pourraient encore évoluer.

CAN 2025 : Le Sénégal lâche une annonce qui va faire parler ! https://t.co/hl4KW5mx03 — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Le Sénégal prêt à célébrer sa victoire au Stade de France ? Ce samedi, le Sénégal dispute un match amical avec le Pérou, prévu depuis des mois. Après sa victoire en finale de la CAN, le pays avait prévu de profiter de cette rencontre pour célébrer sa victoire et fêter avec les supporters en présentant le trophée. La situation ne plaît pas beaucoup au Maroc qui estime que le Sénégal n'a pas le droit d'afficher sa victoire avec le trophée. « En l’absence de décision suspensive du TAS, l’exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite Art. 835 du CPC » souligne l'avocat des clubs du Maroc Me Mourad Elajouti, comme rapporté par Foot Mercato.