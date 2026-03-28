CAN 2025 - Sénégal/Maroc : Un nouveau rebondissement va faire parler ? «Je suis très optimiste…»

En janvier dernier, le Sénégal s'est imposé 1-0 en finale face au Maroc lors de la CAN 2025. Mais près de deux mois plus tard, la CAF a décidé de désigner le Maroc vainqueur sur tapis vert en réponse à la sortie de terrain des Sénégalais en fin de match après le penalty obtenu par les Marocains. Depuis, l'histoire n'est pas terminée et chaque camp essaie de faire valoir ses arguments. L'identité du vainqueur peut encore changer...
Après un scénario fou, les Sénégalais avaient fini par prendre l'avantage lors des prolongations face au Maroc en finale de la CAN. Mais leur geste à la fin du temps règlementaire leur coûte très cher puisque leur sortie du terrain est considéré comme un abandon, d'où la victoire du Maroc sur tapis vert. Le Sénégal n'a pas l'intention d'accepter ce résultat et les choses pourraient encore évoluer.
Le Sénégal prêt à célébrer sa victoire au Stade de France ?
Ce samedi, le Sénégal dispute un match amical avec le Pérou, prévu depuis des mois. Après sa victoire en finale de la CAN, le pays avait prévu de profiter de cette rencontre pour célébrer sa victoire et fêter avec les supporters en présentant le trophée. La situation ne plaît pas beaucoup au Maroc qui estime que le Sénégal n'a pas le droit d'afficher sa victoire avec le trophée. « En l’absence de décision suspensive du TAS, l’exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite Art. 835 du CPC » souligne l'avocat des clubs du Maroc Me Mourad Elajouti, comme rapporté par Foot Mercato.
Encore un rebondissement en vue ?
Si le Maroc a été déclaré officiellement de la CAN 2025 par la CAF il y a quelques jours, le Sénégal ne compte pas s'arrêter là et désormais, c'est le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui devra trancher. L'avocat chargé de l'appel des Sénégalais devant ce Tribunal, Juan de Dios Crespo, paraît plutôt confiant. « L'arbitre commence un match et le termine, point final. Je suis très optimiste. J’espère que pour fin juillet ou en août tout sera terminé, mais je trouve la décision absolument injuste et contraire au droit » explique-t-il dans un entretien accordé à El Partidazo de COPE.