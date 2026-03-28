CAN 2025 : Cette nouvelle punchline du Sénégal qui va agacer le Maroc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Près de deux mois après la finale de la CAN qui avait vu la victoire du Sénégal, la CAF a désigné le Maroc vainqueur sur tapis vert après ce scénario improbable. Mais les Sénégalais ne comptent pas perdre leur titre durement acquis et s'opposent fermement à cette décision. Désormais la décision tombe dans le camp du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui devra trancher.

En signifiant son mécontentement face au penalty obtenu en fin de match par le Maroc lors de la finale, le Sénégal a peut-être commis une erreur fatale. En effet les joueurs ont quitté le terrain sous les ordres du sélectionneur, ce qui a interrompu le match pendant plus de 15 minutes. Le penalty avait finalement été raté et les équipes étaient parties en prolongations où le Sénégal avait marqué pour gagner. C'est bien cette version que les Sénégalais veulent conserver et El-Hadji Diouf, ancien attaquant, n'a pas manqué de le faire comprendre.

CAN 2025 - Sénégal/Maroc : Un nouveau rebondissement va faire parler ? «Je suis très optimiste…» https://t.co/XVzqbTtDZ3 — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Je crois que si on gagne au TAS, on doit même nous donner une troisième étoile » Présent à Paris pour le match amical entre le Sénégal et le Pérou où le Sénégal est censé présenter le trophée de la CAN à ses supporters au Stade de France, El-Hadji Diouf, ancien international sénégalais, estime que le vainqueur de la CAN 2025 a été désigné en janvier dernier. « Pour moi, on a toujours les deux étoiles. Je crois que si on gagne au TAS, on doit même nous donner une troisième étoile, appuie l’ancien joueur du Sénégal. Tu gagnes le match sur le terrain, tu gagnes le match en dehors du terrain, donc je crois que le Sénégal méritera d'avoir trois étoiles » ose-t-il même au micro de RMC.