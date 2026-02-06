Bixente Lizarazu proche de se battre avec l’un de ses entraîneurs, «je l’aurais emplâtré»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il réalisé une brillante carrière en s'illustrant notamment sous les tuniques du Bayern Munich et de l'équipe de France, Bixente Lizarazu n'avait pas toujours un caractère tendre. D'ailleurs, durant l'une de ses expériences en France, l'ancien latéral gauche avoue être passé proche de se battre avec son entraîneur.

Certains l'ont peut-être oublié, mais Bixente Lizarazu a porté le maillot de l'OM au cours de sa carrière de joueur, et ce durant quelques mois seulement. Arrivé à l'été 2004, le latéral gauche emblématique de l'équipe de France et du Bayern Munich revenait donc en Ligue 1 huit ans après son travailler sous les ordres de José Anigo. Mais ce dernier a finalement été viré en cours de saison et remplacé par Philippe Troussier sur le banc de l'OM, un entraîneur avec lequel Lizarazu n'a vraiment pas accroché. Et c'est peu de le dire.

« Si j’étais resté, je l’aurais emplâtré » Dans un entretien accordé au Parisien en 2010, Bixente Lizarazu indique clairement qu'il ne supportait pas Troussier et qu'il aurait même pu finir par se bagarrer avec lui s'il était resté à l'OM : « J’ai bien apprécié la période avec José Anigo. Après, j’ai eu un problème avec une personne. Je ne vais pas me répéter cinquante fois, mais si j’étais resté, je l’aurais emplâtré. Je me suis dit que je ne pouvais pas en arriver là, car je n’avais jamais ressenti cela dans ma vie. Il valait mieux arrêter les conneries et passer à autre chose », indique le champion du Monde 98, qui a donc fini par quitter l'OM dès le mois de janvier 2005 pour retourner au Bayern Munich.