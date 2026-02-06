Bixente Lizarazu proche de se battre avec l’un de ses entraîneurs, «je l’aurais emplâtré»

Même s'il réalisé une brillante carrière en s'illustrant notamment sous les tuniques du Bayern Munich et de l'équipe de France, Bixente Lizarazu n'avait pas toujours un caractère tendre. D'ailleurs, durant l'une de ses expériences en France, l'ancien latéral gauche avoue être passé proche de se battre avec son entraîneur.
Certains l'ont peut-être oublié, mais Bixente Lizarazu a porté le maillot de l'OM au cours de sa carrière de joueur, et ce durant quelques mois seulement. Arrivé à l'été 2004, le latéral gauche emblématique de l'équipe de France et du Bayern Munich revenait donc en Ligue 1 huit ans après son travailler sous les ordres de José Anigo. Mais ce dernier a finalement été viré en cours de saison et remplacé par Philippe Troussier sur le banc de l'OM, un entraîneur avec lequel Lizarazu n'a vraiment pas accroché. Et c'est peu de le dire.
« Si j’étais resté, je l’aurais emplâtré »
Dans un entretien accordé au Parisien en 2010, Bixente Lizarazu indique clairement qu'il ne supportait pas Troussier et qu'il aurait même pu finir par se bagarrer avec lui s'il était resté à l'OM : « J’ai bien apprécié la période avec José Anigo. Après, j’ai eu un problème avec une personne. Je ne vais pas me répéter cinquante fois, mais si j’étais resté, je l’aurais emplâtré. Je me suis dit que je ne pouvais pas en arriver là, car je n’avais jamais ressenti cela dans ma vie. Il valait mieux arrêter les conneries et passer à autre chose », indique le champion du Monde 98, qui a donc fini par quitter l'OM dès le mois de janvier 2005 pour retourner au Bayern Munich.
« S’il n’y avait pas eu cet entraîneur... »
Et en dépit de ce passage raté sous le maillot de l'OM, Bixente Lizarazu n'affiche pas de regret particulier : « Je m'en fous ! J’ai fait ce que j’avais à faire avec Bordeaux, l’équipe de France et le Bayern. Mon histoire est très simple. S’il n’y avait pas eu cet entraîneur, elle aurait pu continuer à Marseille. On ne fait pas de cadeaux aux anciens, mais je n’en fais pas non plus », insiste l'ancien latéral gauche de l'équipe de France.