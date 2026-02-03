Le Français Ekitiké explose les compteurs à Liverpool, il avait tout prévu il y a... 4 ans

Pierrick Levallet

Formé au Stade de Reims et passé par le PSG, Hugo Ekitiké fait désormais les beaux jours de Liverpool. L’international français profite de l’absence d’Alexander Isak, blessé, pour se faire un nom chez les Reds. Quelqu’un avait toutefois prédit le succès de l’attaquant de 23 ans au sein du club de Premier League... il y a 4 ans !

Hugo Ekitiké est peu à peu en train de se faire un nom à Liverpool. L’international français, arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort contre un chèque d’environ 90M€, se montre de plus en plus comme un joueur important chez les Reds. Double buteur contre Newcastle ce samedi lors de la victoire des siens (4-1), l’attaquant de 23 ans est en train de convaincre son monde en Premier League.

Du du du... Hugo Ekitike 🎶 pic.twitter.com/N4rFBVGWFm — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2026

Hugo Ekitiké se fait un nom à Liverpool Hugo Ekitiké en est en effet à 15 buts et 4 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Quelqu’un avait toutefois prédit le succès de l’ancien du PSG sur YouTube. « Il serait parfaitement adapté à Liverpool et un excellent remplaçant de Firmino quand son heure viendra » peut-on lire dans un commentaire qui date... d’il y a 4 ans ! À l’époque, Hugo Ekitiké évoluait encore au sein de son club formateur : le Stade de Reims.