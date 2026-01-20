EXCLU - Mercato - ASSE : Stassin et Davitashvili veulent rester

Attendue au tournant lors de ce mercato d’hiver, l’ASSE ne bouge presque pas pour renforcer son effectif. Et malgré les convoitises importantes dont ils font l’objet, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont indiqué à leur direction qu’ils ne souhaitaient pas partir.
Troisième de Ligue 2, l’ASSE voit l’ESTAC prendre les devants. Les Troyens ont désormais 7 points d’avance et sécurisent leur place de favori pour la montée en Ligue 1. Attendus au tournant lors de ce mercato hivernal pour renforcer un effectif encore « imparfait », les Verts n’ont pas renverser la table. Bien au contraire… Aucune arrivée, aucun départ : le calme plat. Avant la tempête ? A priori, non.
Stassin souhaite rester
Au rayon des départs, l’ASSE aurait pu laisser filer l’un de ses talents offensifs, comme Lucas Stassin par exemple. Très courtisé après sa belle saison 2024-2025 en Ligue 1 (12 buts), le Belge a eu de nombreuses sollicitations. Encore cet hiver, l’attaquant stéphanois fait partie des plus sollicités de l’effectif d’Eirik Horneland. Mais selon les informations du 10 Sport, Lucas Stassin et ses proches ont fait savoir à l’ASSE qu’ils ne souhaitaient pas partir en cours de saison. Le sujet de son avenir sera évoqué au printemps prochain. Notamment si l’ASSE reste en Ligue 2.
Davitashvili pas intéressé par un départ
Tout comme Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili a des touches un peu partout en Europe. Mais comme son compère de l’attaque, le Géorgien a fait savoir à ses dirigeants qu’il n’était pas intéressé par un départ cet hiver. Avec 8 buts en 16 rencontres de Ligue 2, l’ancien bordelais estime pouvoir boucler une saison pleine. Les intérêts du Benfica, Lille ou Monaco seront étudiés dans quelques mois.