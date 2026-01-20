EXCLU - Mercato - ASSE : Stassin et Davitashvili veulent rester

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Attendue au tournant lors de ce mercato d’hiver, l’ASSE ne bouge presque pas pour renforcer son effectif. Et malgré les convoitises importantes dont ils font l’objet, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont indiqué à leur direction qu’ils ne souhaitaient pas partir.

Troisième de Ligue 2, l’ASSE voit l’ESTAC prendre les devants. Les Troyens ont désormais 7 points d’avance et sécurisent leur place de favori pour la montée en Ligue 1. Attendus au tournant lors de ce mercato hivernal pour renforcer un effectif encore « imparfait », les Verts n’ont pas renverser la table. Bien au contraire… Aucune arrivée, aucun départ : le calme plat. Avant la tempête ? A priori, non.

Stassin souhaite rester Au rayon des départs, l’ASSE aurait pu laisser filer l’un de ses talents offensifs, comme Lucas Stassin par exemple. Très courtisé après sa belle saison 2024-2025 en Ligue 1 (12 buts), le Belge a eu de nombreuses sollicitations. Encore cet hiver, l’attaquant stéphanois fait partie des plus sollicités de l’effectif d’Eirik Horneland. Mais selon les informations du 10 Sport, Lucas Stassin et ses proches ont fait savoir à l’ASSE qu’ils ne souhaitaient pas partir en cours de saison. Le sujet de son avenir sera évoqué au printemps prochain. Notamment si l’ASSE reste en Ligue 2.