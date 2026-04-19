Les filles du XV de France cartonnent : Antoine Dupont est aussi sous le charme depuis longtemps !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le XV de France féminin a décroché un joli succès sur la pelouse du Pays de Galles (38-7). Une deuxième victoire en autant de matchs dans ce Tournoi des Six Nations pour les Bleues, qui suscitent de l’intérêt dans le pays. Une évolution dont se félicitait Antoine Dupont il y a quelques années…

Une semaine après leur succès en Italie (40-7), les Bleues ont brillamment enchaîné en s’imposant largement sur la pelouse du Pays de Galles (38-7) pour leur deuxième match du Tournoi des Six Nations. Une rencontre qui a probablement permis à France Télévisions de réaliser une bonne audience. Le week-end dernier, 1,7 million de téléspectateurs (19,2 % de PdA) étaient réunis pour assister à l’entrée en lice du XV de France féminin, un chiffre en progression par rapport à 2025 et proche des niveaux records de la compétition. À l’instar du football, le rugby féminin séduit de plus en plus. L’année dernière, la demi-finale du Mondial opposant les Bleues à l’Angleterre (35-17) avait réuni 3,8 millions de téléspectateurs sur TF1, avec un pic à 4,4 millions, record historique pour un match du XV de France féminin. Star du rugby français, Antoine Dupont savourait la montée en puissance de ses homologues féminines dès 2021.

💪 La 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 et le 𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 !



🫡 Comme la semaine dernière, nos Bleues ont fait la différence en 2e période et repartent de Cardiff avec les 5 points ! #GALFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/OQdLlyVzPT — France Rugby (@FranceRugby) April 18, 2026

« Même moi j'étais un peu sceptique au début, mais franchement c'est vraiment agréable à regarder » Il y a cinq ans, le joueur du Stade Toulousain s’était félicité du succès rencontré par les Bleues du rugby. « Honnêtement ça monte de plus en plus, surtout en France avec l'équipe de France féminine qui a de bons résultats depuis plusieurs saisons maintenant, confiait-il dans l’émission Clique. Honnêtement, même moi j'étais un peu sceptique au début, mais franchement c'est vraiment agréable à regarder jouer et ça peut aussi donner des vocations à plein de jeunes filles qui n’osaient pas ».