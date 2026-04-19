Les filles du XV de France cartonnent : Antoine Dupont est aussi sous le charme depuis longtemps !

Ce samedi, le XV de France féminin a décroché un joli succès sur la pelouse du Pays de Galles (38-7). Une deuxième victoire en autant de matchs dans ce Tournoi des Six Nations pour les Bleues, qui suscitent de l’intérêt dans le pays. Une évolution dont se félicitait Antoine Dupont il y a quelques années…
Une semaine après leur succès en Italie (40-7), les Bleues ont brillamment enchaîné en s’imposant largement sur la pelouse du Pays de Galles (38-7) pour leur deuxième match du Tournoi des Six Nations. Une rencontre qui a probablement permis à France Télévisions de réaliser une bonne audience. Le week-end dernier, 1,7 million de téléspectateurs (19,2 % de PdA) étaient réunis pour assister à l’entrée en lice du XV de France féminin, un chiffre en progression par rapport à 2025 et proche des niveaux records de la compétition.
À l’instar du football, le rugby féminin séduit de plus en plus. L’année dernière, la demi-finale du Mondial opposant les Bleues à l’Angleterre (35-17) avait réuni 3,8 millions de téléspectateurs sur TF1, avec un pic à 4,4 millions, record historique pour un match du XV de France féminin. Star du rugby français, Antoine Dupont savourait la montée en puissance de ses homologues féminines dès 2021.
« Même moi j'étais un peu sceptique au début, mais franchement c'est vraiment agréable à regarder »
Il y a cinq ans, le joueur du Stade Toulousain s’était félicité du succès rencontré par les Bleues du rugby. « Honnêtement ça monte de plus en plus, surtout en France avec l'équipe de France féminine qui a de bons résultats depuis plusieurs saisons maintenant, confiait-il dans l’émission Clique. Honnêtement, même moi j'étais un peu sceptique au début, mais franchement c'est vraiment agréable à regarder jouer et ça peut aussi donner des vocations à plein de jeunes filles qui n’osaient pas ».
« C’est top pour toutes les jeunes qui veulent se lancer »
« Je me souviens quand j'avais 13 ou 14 ans, il n’y avait quasiment pas de filles qui venaient s'entraîner parce qu’elles étaient obligées de s'entraîner qu'avec des garçons, parce que le rugby était un sport de garçons et c'était difficile pour elles, s’était souvenu Antoine Dupont. Même si elles avaient de l'amour pour ce sport, elles ne pouvaient pas le pratiquer. Voir que ça se démocratise de plus en plus, avec évidemment la vitrine nationale de l'équipe féminine qui performe, c'est top pour toutes les jeunes qui veulent se lancer. »