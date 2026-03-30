Antoine Dupont «mort de peur» : Ce changement majeur dans sa vie qui n'a pas été simple à gérer

Joueur du Stade Toulousain, Antoine Dupont peut encore se promener dans la Ville rose malgré sa notoriété, pour son plus grand plaisir comme il l’avait récemment confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Pourtant, le demi de mêlée a dû se faire violence lors de ses premiers pas dans la quatrième commune la plus peuplée de France.
Joueur du Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont a réalisé un rêve en rejoignant le cador de Top 14, son club de cœur durant son enfance. Le natif de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées connaissait bien la Ville rose pour y avoir fait une partie de ses études, un gros changement pour lui à l’époque comme il l’avait révélé en 2020, dans un entretien accordé à L’Équipe.
« Les mecs de ma classe m'avaient dessiné un plan parce que j'étais mort de peur »
« J'avoue qu'après le lycée à Auch, j'ai réfléchi durant des mois avant de partir à Toulouse effectuer ma terminale en sports-études. L'idée me terrorisait, avait reconnu le capitaine du XV de France. Il allait falloir prendre le train, puis le métro. À Toulouse, la première fois que j'ai dû me rendre chez le kiné, j'ai pris le métro, puis je devais marcher deux cents mètres... Les mecs de ma classe m'avaient dessiné un plan parce que j'étais mort de peur ». Fort heureusement pour lui, Antoine Dupont s’est rapidement habitué à la ville de Toulouse. « Aujourd'hui, j'habite en centre-ville, à Toulouse, et j'aurais du mal à vivre à la campagne. Les choses évoluent, mais je suis un vrai campagnard à la base. J'ai grandi dans ce village de 800 habitants et j'en suis fier », confiait-il.
« J'ai la chance d'avoir une vie paisible à Toulouse »
Malgré sa notoriété, Antoine Dupont peut encore profiter des petits plaisirs de la vie en se promenant dans les rues de Toulouse. « Pas mal de mes potes habitent en centre-ville comme moi, on se rejoint souvent. J'aime cette vie de quartier, savourait-il en janvier dernier, dans les colonnes de L’Équipe. J'ai toujours ma petite casquette ou mes lunettes et les gens sont quand même très respectueux. Ils ne viennent pas me déranger même s'ils me reconnaissent. J'ai la chance d'avoir une vie paisible à Toulouse. »