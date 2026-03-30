Antoine Dupont «mort de peur» : Ce changement majeur dans sa vie qui n'a pas été simple à gérer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur du Stade Toulousain, Antoine Dupont peut encore se promener dans la Ville rose malgré sa notoriété, pour son plus grand plaisir comme il l’avait récemment confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Pourtant, le demi de mêlée a dû se faire violence lors de ses premiers pas dans la quatrième commune la plus peuplée de France.

Joueur du Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont a réalisé un rêve en rejoignant le cador de Top 14, son club de cœur durant son enfance. Le natif de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées connaissait bien la Ville rose pour y avoir fait une partie de ses études, un gros changement pour lui à l’époque comme il l’avait révélé en 2020, dans un entretien accordé à L’Équipe.

Le rugby connait une révolution et c'est à cause d'Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey https://t.co/21c2prWNXq — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Les mecs de ma classe m'avaient dessiné un plan parce que j'étais mort de peur » « J'avoue qu'après le lycée à Auch, j'ai réfléchi durant des mois avant de partir à Toulouse effectuer ma terminale en sports-études. L'idée me terrorisait, avait reconnu le capitaine du XV de France. Il allait falloir prendre le train, puis le métro. À Toulouse, la première fois que j'ai dû me rendre chez le kiné, j'ai pris le métro, puis je devais marcher deux cents mètres... Les mecs de ma classe m'avaient dessiné un plan parce que j'étais mort de peur ». Fort heureusement pour lui, Antoine Dupont s’est rapidement habitué à la ville de Toulouse. « Aujourd'hui, j'habite en centre-ville, à Toulouse, et j'aurais du mal à vivre à la campagne. Les choses évoluent, mais je suis un vrai campagnard à la base. J'ai grandi dans ce village de 800 habitants et j'en suis fier », confiait-il.