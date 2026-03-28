«Il a mis fin à ma carrière» : Cet ancien joueur du XV de France balance sur Antoine Dupont !

Amadou Diawara

Ancien joueur de l'équipe de France et du Stade Toulousain, cet ex-rugbyman professionnel a stoppé sa carrière il y a quelques années. Interrogé sur Antoine Dupont lorsqu'il faisait la promotion de son livre, il a affirmé que la star de 29 ans avait « mis fin à sa carrière ».

Formé au Stade Toulousain, Yohann Huget a également défendu les couleurs d'Agen et de l'Aviron Bayonnais, avant de boucler la boucle chez les Rouge et Noir. Retraité depuis la fin de la saison 2020-2021, Yohann Huget a aussi porté le maillot du XV de France. Lorsqu'il était rugbyman professionnel, il a eu l'opportunité de jouer avec Antoine Dupont. D'ailleurs, ce dernier « a mis fin à (sa) carrière », comme il l'a dit lui même.

Antoine Dupont footballeur : Il a voulu changer de sport ! https://t.co/aqA0023Eu3 — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

«J’essayais de ne pas l’embêter» Lorsqu'il faisait la promotion de son livre, intitulé Je ne vous avais pas dit au revoir, Yohann Huget a accordé un entretien à Ouest-France. Lors de cette interview, réalisée février 2025, l'ancien joueur de Toulouse et du XV de France s'est prononcé sur sa cohabitation avec Antoine Dupont. « A ce qu’il paraît, vous avez fait la misère à l’entraînement à Antoine Dupont parce qu’il n’était pas assez précis au pied. Pour l’anecdote, c’est d’ailleurs lui qui vous a fait la dernière passe de votre carrière. Il a mis fin à ma carrière. On est très durs envers nous-mêmes et les autres. C’est ce qui fait la force du Stade Toulousain. On aime travailler les détails. J’essayais de ne pas l’embêter, mais de trouver cette complicité pour que lui sache où j’aimais les ballons pour bien les récupérer dessous », a confié Yohann Huget, qui s'est également livré sur sa retraite sportive.