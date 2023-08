XV de France : Le vestiaire de Galthié annonce la couleur aux All Black

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la Coupe du Monde de Rugby démarrera au mois de septembre avec un choc d'entrée de jeu pour le XV de France face à la Nouvelle-Zélande, le 2e ligne toulousain Thibaud Flament se projette sur cette grande affiche. Et il ne cache pas l'enthousiasme et l'excitation du groupe à l'idée de défier les All Black...

Du 8 septembre au 28 octobre prochain, la Coupe du Monde de Rugby se déroulera en France, une compétition pour laquelle les Bleus semblent avoir toutes leurs chances malgré la récente concédée face à l'Ecosse en match de préparation (25-21). Et pour débuter la compétition, le XV de France aura le droit à du lourd d'entrée de jeu, puisque les hommes de Fabien Galthié affronteront la Nouvelle-Zélande. Dans un entretien accordé à RMC Sport , le 2e ligne Thibaud Flament se prononce sur ce choc contre les All Black .

XV de France : Terrible annonce d'une star avant la Coupe du Monde https://t.co/xasEInb5U0 pic.twitter.com/MUHB9qz8dU — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

« On est excités »

« Moi je dirais que c'est excitant. C'est un gros défi, d'entrée au Stade de France. Match d'ouverture de la Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande, le Haka… enfin bon, c'est excitant quoi. C'est des matchs qu'on a qu'on a envie de jouer. Moi, je me souviens que lorsqu’on avait joué la Nouvelle-Zélande, d'être en face du Haka, ça m'avait vraiment boosté. Je me souviens, on était tous serrés… c'était vraiment un moment spécial. Donc ouais, de les retrouver, en plus ils sont en forme en ce moment, ça va être un gros match. Et franchement, on est excités », indique Flament.

Les Bleus se préparent au combat