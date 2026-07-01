XV de France : Coup dur pour Fabien Galthié avant la Nouvelle-Zélande

Axel Cornic

Le XV de France prépare le premier match de la toute nouvelle compétition lancée par World Rugby, le Nations Championship. Et ça va commencer très fort pour les hommes de Fabien Galthié, qui vont affronter les All Blacks ce samedi 4 juillet, à Christchurch.

Le Top 14 a fermé ses portes avec une nouvelle victoire du Stade Toulousain, mais la saison de rugby n’est pas terminée. Le XV de France est en effet de retour, avec trois matchs programmés pour lancer son Championnat des Nations, face à la Nouvelle-Zélande, à l’Australie et au Japon.

« Peato Mauvaka sera le seul joueur qui viendra avec nous en Nouvelle-Zélande » La première rencontre arrive très vite, puisque ce sera ce samedi face aux All Blacks... avec un finaliste du Top 14 ? « Peato Mauvaka sera le seul joueur qui viendra avec nous en Nouvelle-Zélande » a déclaré l’entraineur adjoint William Servat, en conférence de presse. « Nous avons besoin d’avoir trois talonneurs en cas de forfait de l’un des deux autres ». Si ce choix semble donc être une mesure de précaution il n’a évidemment pas manqué de faire parler ces derniers jours, puisque comme les autres finalistes, Peato Mauvaka ne devait être disponible que pour l’Australie le 11 juillet prochain.