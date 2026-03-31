Un journaliste agressé en plein match de rugby : «Tu veux me frapper ?»

Pierrick Levallet

Comme dans tous les sports, les enjeux des matchs peuvent parfois provoquer colère et frustration chez les supporters. Et le rugby n’y fait pas exception. Un journaliste a notamment été victime d’actes inadmissibles puisqu’il a été insulté puis agressé physiquement lors d’une rencontre de Pro D2, alors qu’il cherchait simplement à exercer ses fonctions.

Dans le sport, les supporters peuvent parfois se laisser emporter par l’enjeu des matchs. Et le rugby ne déroge pas à la règle. Les fans de l’ovalie peuvent dépasser les bornes lorsque la pression devient trop forte. Cela a notamment été le cas ce vendredi 27 mars, à l’occasion d’une rencontre de Pro D2 entre le Stade Aurillacois et le Biarritz Olympique.

«S’il te plaît, reviens» : L’étonnante invitation lancée à Christophe Urios ! https://t.co/UDD6JNhopI — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Un journaliste victime d'une agression en Pro D2 En toute fin de partie, le Biarritz Olympique est passé devant le Stade Aurillacois au tableau d’affichage. Il n’en fallait pas plus pour faire dégoupiller les supporters locaux. Certains s’en sont pris au journaliste d’Ici Pays Basque Thomas Palmier, qui essayait simplement d’exercer ses fonctions. Ce dernier a été victime d’insultes avant de subir des gestes violents. « Tu veux me frapper ? Mais arrêtez, assieds-toi, laisse-moi bosser... Rentrez chez vous, à me frapper comme ça » pouvait-on notamment entendre au micro, dans des propos rapportés par Blog RCT.