«C’est abusé, il est trop fort» : Un joueur du Stade Toulousain choque l'UBB, il hallucine en plein match !

Dimanche, l'UBB s'est offert un succès de prestige contre le Stade Toulousain pour le choc tant attendu du Top 14 après le Tournoi des VI Nations. Et durant la rencontre, un joueur d'Ugo Mola a particulièrement choqué les Bordelais. Et il ne s'agit pas d'une star.
Quelques jours après la victoire des Bleus dans le Tournoi des VI Nations, le rugby français avait rendez-vous avec le choc du Top 14 dimanche dernier qui opposait l'UBB au Stade Toulousain. Les champions d'Europe ont dominé les champions de France en titre (44-20) dans ce qui est devenu le classique du Championnat. Et un joueur s'est particulièrement distingué.
Penaud choqué par Willis
Pour ce choc, Canal+ avait effectivement mis en place un dispositif exceptionnel en plaçant notamment un micro sur Damian Penaud ce qui a permis de capter une scène assez insolite. Ainsi, lorsque Thibaud Giroud, le préparateur physique de l’UBB, entre sur la pelouse, il interpelle Damian Penaud sur le rôle de Jack Willis. « Willis c’est un cancer », lâche-t-il. Et il semble être convaincu. « C’est abusé, il est trop fort. Il gratte tous les ballons », lance à son tour Damian Penaud. Le troisième ligne du Stade Toulousain a donc impressionné les Bordelais.
«C’est abusé, il est trop fort. Il gratte tous les ballons»
Mais un autre joueur de Stade Toulousain a impressionné l'UBB. Sacha Valleau a ainsi confié que Yannick Bru lui avait dit que Kalvin Gourgues représentait l'avenir du rugby français. « C’est impressionnant. J’en discutais avec Yannick Bru (manager de l’UBB, ndlr) à la fin du match, il était super content mais rapidement il me dit : “Kalvin Gourgues, c’est vraiment un animal !”. Ça va vite, ça cogne fort aussi parce qu’il est robuste et il est capable de répéter les efforts. C’est l’avenir du rugby », a confié l’ancien international français de rugby à 7 dans le podcast Rugby Confidential.