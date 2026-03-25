«C’est vraiment un animal !» : Un joueur du Stade Toulousain a choqué l’UBB (et ce n’est pas Romain Ntamack)

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations est terminé et le Top 14 a repris ses droits, avec un choc très attendu en fermeture de la 19e journée entre l’UBB et le Stade Toulousain. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert, revenu seulement une s revenu seulement une semaine après le sacre avec le XV de France, ont remporté une précieuse victoire (44-20), mais c’est bien un Toulousain qui semble avoir impressionné.

Les clubs de Top 14 ont fait des choix différents pour les internationaux impliqués au Tournoi des 6 Nations. Plutôt mal placé au classement, l’UBB a décidé en accord avec Matthieu Jalibert d’enchainer et ce dernier était donc titulaire le week-end dernier. L’inverse du Stade Toulousain, qui a laissé quelques jours de vacances à ses stars comme Antoine Dupont ou Thomas Ramos.

«La boite de nuit a fermé plus tard» : La folle soirée d'Antoine Dupont à Paris ! https://t.co/AX2qf1nszF — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« A la 80e il ne monte pas loin des 34km/h » C’est donc un effectif toulousain assez modifié qui est allé à Bordeaux et qui s’y est incliné, avec tout de même aucune répercussion majeure sur le classement. Et cela a également permis à certains de briller à nouveau comme avec Kalvin Gourgues, auteur d’un magnifique essai en toute fin de match. « On a eu les statistiques, à la 80e il ne monte pas loin des 34km/h, alors que le mec a fait tout le match » a expliqué Sacha Valleau, dans le podcast Rugby Confidential.