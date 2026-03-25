«C’est vraiment un animal !» : Un joueur du Stade Toulousain a choqué l’UBB (et ce n’est pas Romain Ntamack)

Le Tournoi des 6 Nations est terminé et le Top 14 a repris ses droits, avec un choc très attendu en fermeture de la 19e journée entre l’UBB et le Stade Toulousain. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert, revenu seulement une s revenu seulement une semaine après le sacre avec le XV de France, ont remporté une précieuse victoire (44-20), mais c’est bien un Toulousain qui semble avoir impressionné.
Les clubs de Top 14 ont fait des choix différents pour les internationaux impliqués au Tournoi des 6 Nations. Plutôt mal placé au classement, l’UBB a décidé en accord avec Matthieu Jalibert d’enchainer et ce dernier était donc titulaire le week-end dernier. L’inverse du Stade Toulousain, qui a laissé quelques jours de vacances à ses stars comme Antoine Dupont ou Thomas Ramos.
« A la 80e il ne monte pas loin des 34km/h »
C’est donc un effectif toulousain assez modifié qui est allé à Bordeaux et qui s’y est incliné, avec tout de même aucune répercussion majeure sur le classement. Et cela a également permis à certains de briller à nouveau comme avec Kalvin Gourgues, auteur d’un magnifique essai en toute fin de match. « On a eu les statistiques, à la 80e il ne monte pas loin des 34km/h, alors que le mec a fait tout le match » a expliqué Sacha Valleau, dans le podcast Rugby Confidential.
« Yannick Bru me dit : “Kalvin Gourgues, c’est vraiment un animal !” »
« C’est impressionnant » a poursuivi l’ancien international français à 7, assurant que du côté de l’UBB on a également halluciné devant la prestation du trois-quart centre toulousain. « J’en discutais avec Yannick Bru (manager de l’UBB, ndlr) à la fin du match, il était super content mais rapidement il me dit : “Kalvin Gourgues, c’est vraiment un animal !”. Ça va vite, ça cogne fort aussi parce qu’il est robuste et il est capable de répéter les efforts. C’est l’avenir du rugby ».