Top 14 - Stade Toulousain : Le «drame» qui va plomber Antoine Dupont ?

Axel Cornic

A 28 ans, la carrière d’Antoine Dupont a connu un rebondissement important, avec une deuxième rupture des ligaments croisés du genou droit. La star du rugby français a repris depuis novembre, mais elle semble bien loin de son niveau d’autrefois, ce qui inquiète forcément à un peu plus d’un an de la Coupe du monde.

Que se passe-t-il avec Antoine Dupont ? Le demi de mêlée de 29 ans traverse une période assez délicate depuis quelques mois, avec des prestations très loin de ses standards. Les spécialistes parlent d’un contre-coup assez logique après ce qu’il a vécu en un an, mais on ne peut pas s’empêcher de se demander s’il retrouvera un jour son niveau.

« Le rugby c'est l'art de ne pas tout faire par soi-même » Pour Will Genia, Antoine Dupont devrait surtout profiter de ce moment de doute avec le Stade Toulousain et le XV de France, pour se réinventer. « Le rugby c'est l'art de ne pas tout faire par soi-même. Et puis tu ne peux pas rester le même joueur toute ta carrière. Ton corps change, tes capacités physiques s'amenuisent, mais ton expérience augmente et ta vision du jeu s'affine » a expliqué l’ancien international australien aux 110 sélections, dans un long entretien accordé à L’Equipe.