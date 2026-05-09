Top 14 - Stade Toulousain : Le «drame» qui va plomber Antoine Dupont ?

A 28 ans, la carrière d’Antoine Dupont a connu un rebondissement important, avec une deuxième rupture des ligaments croisés du genou droit. La star du rugby français a repris depuis novembre, mais elle semble bien loin de son niveau d’autrefois, ce qui inquiète forcément à un peu plus d’un an de la Coupe du monde.
Que se passe-t-il avec Antoine Dupont ? Le demi de mêlée de 29 ans traverse une période assez délicate depuis quelques mois, avec des prestations très loin de ses standards. Les spécialistes parlent d’un contre-coup assez logique après ce qu’il a vécu en un an, mais on ne peut pas s’empêcher de se demander s’il retrouvera un jour son niveau.
« Le rugby c'est l'art de ne pas tout faire par soi-même »
Pour Will Genia, Antoine Dupont devrait surtout profiter de ce moment de doute avec le Stade Toulousain et le XV de France, pour se réinventer. « Le rugby c'est l'art de ne pas tout faire par soi-même. Et puis tu ne peux pas rester le même joueur toute ta carrière. Ton corps change, tes capacités physiques s'amenuisent, mais ton expérience augmente et ta vision du jeu s'affine » a expliqué l’ancien international australien aux 110 sélections, dans un long entretien accordé à L’Equipe.
« Le truc ce n'est pas seulement d'exceller dans ton art... »
« Le drame du numéro 9, c'est qu'il voit toujours tout plus vite que les autres... (il rit) Voilà ! » a poursuivi Will Genia. « Le truc ce n'est pas seulement d'exceller dans ton art, c'est de faire en sorte que les autres joueurs voient la même chose, presque aussi vite. À haut niveau, tous les joueurs ont du talent. Ce qui fait la différence, outre ta vision et ta capacité de prise de décision, c'est d'être compris par les tiens ». Reste à voir si son conseil sera suivi par Antoine Dupont, qui va disputer un match important ce samedi avec le Stade Toulousain face au RCT, au stade Vélodrome de Marseille.