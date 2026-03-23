Romain Ntamack : La polémique le rend fou, «c’est minable»

Alors qu’on pensait Matthieu Jalibert totalement sorti du giron du XV de France, la situation a totalement changé. L’ouvreur, qui est dans la meilleure forme de sa carrière, a été l’un des grands acteurs de la victoire française lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Il a même fait oublier l’absence de Romain Ntamack, qui a été obligé de déclarer forfait.
Alors qu’on pensait Matthieu Jalibert totalement sorti du giron du XV de France, la situation a totalement changé. L’ouvreur, qui est dans la meilleure forme de sa carrière, a été l’un des grands acteurs de la victoire française lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Il a même fait oublier l’absence de Romain Ntamack, qui a été obligé de déclarer forfait.
Ntamack sifflé à Bordeaux
La concurrence au poste de numéro 10 va donc être plus forte que jamais en vue de la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra dans un peu plus d’un an en Australie. Mais ça a mal commencé, puisque Romain Ntamack se retrouve au centre d’une polémique assez inattendue. Titulaire avec le Stade Toulousain et de retour après trois mois d’absence pour cause de blessure, il a en effet été sifflé par une partie du public du stade Matmut Atlantique, totalement acquis à la cause de l’UBB et de son rival Jalibert.
« Ne sifflez pas un mec que vous allez peut-être applaudir au prochain Tournoi »
Ces sifflets ont évidemment déclenché des vifs débats et nombreux sont ceux qui n’en comprennent pas vraiment l’origine. « Les sifflets ont toujours existé, j’en ai été la victime, mais je trouve que c’est minable. Romain Ntamack est un grand joueur, il a fait 54 minutes de très haut niveau (il est sorti à la 63e minute, ndlr). Et Jalibert va falloir qu’il s’y file encore plus, même s’il marche sur l’eau en ce moment » a déclaré Vincent Moscato, sur RMC. « On a deux pépites extraordinaires mais qui jouera en 2027 ? Personne ne le sait, la concurrence va être accrue. Ne sifflez pas un mec que vous allez peut-être applaudir au prochain Tournoi, faites attention ! ».