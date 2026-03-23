Romain Ntamack : La polémique le rend fou, «c’est minable»

Axel Cornic

Alors qu’on pensait Matthieu Jalibert totalement sorti du giron du XV de France, la situation a totalement changé. L’ouvreur, qui est dans la meilleure forme de sa carrière, a été l’un des grands acteurs de la victoire française lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Il a même fait oublier l’absence de Romain Ntamack, qui a été obligé de déclarer forfait.

Alors qu’on pensait Matthieu Jalibert totalement sorti du giron du XV de France, la situation a totalement changé. L’ouvreur, qui est dans la meilleure forme de sa carrière, a été l’un des grands acteurs de la victoire française lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Il a même fait oublier l’absence de Romain Ntamack, qui a été obligé de déclarer forfait.

Antoine Dupont raconte un mal-être de son enfance : «J’avais honte» https://t.co/wU2nGrko1R — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Ntamack sifflé à Bordeaux La concurrence au poste de numéro 10 va donc être plus forte que jamais en vue de la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra dans un peu plus d’un an en Australie. Mais ça a mal commencé, puisque Romain Ntamack se retrouve au centre d’une polémique assez inattendue. Titulaire avec le Stade Toulousain et de retour après trois mois d’absence pour cause de blessure, il a en effet été sifflé par une partie du public du stade Matmut Atlantique, totalement acquis à la cause de l’UBB et de son rival Jalibert.