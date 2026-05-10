Mis sous pression par Jalibert, Romain Ntamack lâche une réponse cash !

Axel Cornic

Blessé et forfait pour le dernier Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack a vu Matthieu Jalibert et mener le XV de France vers la victoire. A un an de la Coupe du monde, certains se demandent même si Fabien Galthié n’a pas trouvé son ouvreur, ce qui impacterait directement la star du Stade Toulousain.

On pensait que le débat était réglé. Soucieux de faire confiance à ses cadres, Fabien Galthié a installé Romain Ntamack au poste de numéro 10 du XV de France. Il a pourtant manqué les rendez-vous importants avec cette blessure lors de la Coupe du monde 2023, sans oublier son absence lors du récent 6 Nations. Et pendant ce temps-là, un certain Matthieu Jalibert est dans la forme de sa vie avec l’UBB et pourrait bien le doubler.

Record pour Romain Ntamack Pourtant, dans la discrétion la plus totale, Romain Ntamack fait un excellent retour de blessure. Titulaire contre le RCT ce samedi, il a une nouvelle fois sorti une prestation très aboutie, participant grandement à la large victoire du Stade Toulousain (27-51). Auteur d’un essai, de trois pénalités et quatre transformations, l’ouvreur de 27 ans a ainsi marqué 22 points, le plus haut total en un match depuis le début de sa carrière. Il pourrait donc être la grosse surprise de cette fin de saison, avec peut-être un sixième Bouclier de Brennus à aller chercher.