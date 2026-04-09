Matthieu Jalibert ou Romain Ntamack : La solution au problème donnée par le Stade Toulousain

Depuis la fin du Tournoi des 6 Nations, le débat autour du poste de numéro 10 du XV de France est totalement relancé. Matthieu Jalibert aligne en effet les prestations éblouissantes, mais Romain Ntamack est revenu de blessure et on a très bien vu depuis 2020 et l’arrivée de Fabien Galthié, qu’il reste le premier choix à ce poste.
On pensait le débat enterré. Après avoir essayé plusieurs formules, Fabien Galthié a décidé d’installer Romain Ntamack au poste d’ouvreur. Le problème, c’est qu’il n’est plus irréprochable depuis un an et sa blessure lors du dernier 6 Nations a permis à Matthieu Jalibert de revenir au premier plan, avec des prestations plus qu’abouties. Et désormais, on se demande comment le sélectionneur va faire pour se passer de lui...
« Ça fait deux joueurs qui pourraient jouer ensemble tellement ils sont talentueux »
Evidemment, la question a été posé à quasiment tous les acteurs du rugby français ces dernières semaines et même Ugo Mola, qui a livré une réponse assez étonnante. « Ça fait deux joueurs qui pourraient jouer ensemble tellement ils sont talentueux, et permettre à leur équipe de bien jouer. L’an dernier, ça a été Romain qui gagne le Tournoi, cette année c’est Matthieu Jalibert » a déclaré en conférence de presse celui qui côtoyé au jour le jour Ntamack au Stade Toulousain.
« Profitons plutôt d’avoir des bons n°10 en France, plutôt que de vouloir à chaque fois envoyer une pique à l’un ou à l’autre »
« Moi, je fais partie des gens qui pensent qu’ils peuvent être associés. Ce sont deux garçons de profils totalement différents, avec des qualités qui sont redoutables pour le très haut niveau, pour l’un et pour l’autre » a poursuivi Ugo Mola. « Profitons plutôt d’avoir des bons n°10 en France, plutôt que de vouloir à chaque fois envoyer une pique à l’un ou à l’autre ». A noter que l’idée de faire cohabiter les deux avec Matthieu Jalibert en 10 et Romain Ntamack en 12 a déjà été testée par le passé au sein du XV de France, mais n’a pas vraiment été concluante.