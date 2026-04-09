Matthieu Jalibert ou Romain Ntamack : La solution au problème donnée par le Stade Toulousain

Axel Cornic

Depuis la fin du Tournoi des 6 Nations, le débat autour du poste de numéro 10 du XV de France est totalement relancé. Matthieu Jalibert aligne en effet les prestations éblouissantes, mais Romain Ntamack est revenu de blessure et on a très bien vu depuis 2020 et l’arrivée de Fabien Galthié, qu’il reste le premier choix à ce poste.

On pensait le débat enterré. Après avoir essayé plusieurs formules, Fabien Galthié a décidé d’installer Romain Ntamack au poste d’ouvreur. Le problème, c’est qu’il n’est plus irréprochable depuis un an et sa blessure lors du dernier 6 Nations a permis à Matthieu Jalibert de revenir au premier plan, avec des prestations plus qu’abouties. Et désormais, on se demande comment le sélectionneur va faire pour se passer de lui...

Une star de XV de France avec la Marine nationale, c’est officiel ! https://t.co/ytSy3Pj9zs — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Ça fait deux joueurs qui pourraient jouer ensemble tellement ils sont talentueux » Evidemment, la question a été posé à quasiment tous les acteurs du rugby français ces dernières semaines et même Ugo Mola, qui a livré une réponse assez étonnante. « Ça fait deux joueurs qui pourraient jouer ensemble tellement ils sont talentueux, et permettre à leur équipe de bien jouer. L’an dernier, ça a été Romain qui gagne le Tournoi, cette année c’est Matthieu Jalibert » a déclaré en conférence de presse celui qui côtoyé au jour le jour Ntamack au Stade Toulousain.