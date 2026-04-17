Christophe Urios a coupé les ponts avec la presse : Il balance tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Manger de l'ASM Clermont depuis 2023, Christophe Urios est l'un des entraîneurs les plus réputés dans le monde du rugby français. Réputé pour son franc-parler et son honnêteté face aux médias, il s'est pourtant montré discret ces dernières semaines. L'ancien talonneur de 60 ans a fait son grand retour aux micros des journalistes et revient un peu sur les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision.

Ancien joueur, Christophe Urios a entamé une brillante carrière d'entraîneur ensuite en France. Le natif de Montpellier est un bon client pour les journalistes d'habitude car il n'a pas peur d'exprimer ses émotions en conférence de presse. Mais ces derniers mois, il a décidé de faire une pause médiatique, ne se présentant donc plus face aux micros. Ce vendredi, il était bien présent alors que Clermont affronte le LOU ce week-end.

Antoine Dupont en a marre du rugby : Le malaise qui peut inquiéter https://t.co/t85Jfj48Zs — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Christophe Urios signe son grand retour Absent des rendez-vous avec la presse depuis deux mois, Christophe Urios a donc fait son grand retour en conférence de presse en sa qualité de manager de l'ASM Clermont. S'il ne s'est pas étalé sur les raisons qui l'ont poussé à faire une pause médiatique, il n'a pas caché son plaisir au moment de retrouver les journalistes. « C’est un exercice qui fait partie de mon métier. Ca fait partie de ce que j’aime faire. Parce que je fais passer les messages, je cherche toujours à avoir une relation la plus authentique possible. Envers mon groupe, envers vous les journalistes. Mais j’en avais besoin. Couper le robinet médiatique était important pour moi et ça m’a fait du bien. Maintenant, comme je l’ai dit, il est temps de reprendre et je veux parler avec les autres. Voilà. Donc maintenant, parlons de Lyon » commence-t-il, d'après des propos rapportés par La Montagne.