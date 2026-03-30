«S’il te plaît, reviens» : L’étonnante invitation lancée à Christophe Urios !

Axel Cornic

Véritable personnage du Top 14, Christophe Urios est connu pour ses coups de gueule et ses déclarations étonnantes. Mais cela fait quelques temps qu’on ne voit plus le manager de l’ASM Clermont Auvergne face à la presse, puisque les journalistes doivent se contenter de ses adjoints.

Ça commence à être long. Avec son franc parler et ses expression particulières, Christophe Urios fait partie de ces acteurs du Top 14 aimés du grand public. Mais cela fait désormais plus d’un mois qu’on ne l’entend plus, après que son club de Clermont a annoncé à la mi-février sa mise en retrait face à la presse et aux médias.

Antoine Dupont a participé (à sa manière) à Koh-Lanta : L’improbable histoire racontée par un proche https://t.co/F6FZuRdlhG — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Le bonhomme, qui a entamé une cure médiatique mi-février commence à manquer » On l’a brièvement entendu juste avant le match entre l’ASM et le Stade Français de ce week-end, avec une petite passe d’arme avec le staff parisien. Mais certains en demandent plus et c’est notamment le cas de Midi Olympique, qui a carrément lancé un appel à Christophe Urios, dans son édition sortie ce lundi. « L’évocation des paroles de Christophe Urios pouvait difficilement laisser insensibles. Car le bonhomme, qui a entamé une cure médiatique mi-février – dont il ne s’extrait qu’au micro de Canal + – commence à manquer » a écrit le journaliste Vincent Bissonnet, dans le bi-hebdomadaire.