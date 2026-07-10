Antoine Dupont : Un énorme choc annoncé pour son retour avec le Stade Toulousain !

Axel Cornic

Tout le monde espérait le voir avec le XV de France cet été, mais Antoine Dupont a finalement été contraint de déclarer forfait à cause d’une lésion au mollet. Dans le meilleur des cas, on ne le reverra donc avec sa sélection qu’au mois de novembre prochain, après avoir toutefois lancé la saison de Top 14 avec son club du Stade Toulousain.

Avec le Nations Championship, toute nouvelle compétition lancée par World Rugby, Fabien Galthié a pu compter sur un groupe quasiment au complet. Les joueurs comme Louis Bielle-Biarrey ou Thomas Ramos qui ont beaucoup trop joué cette saison ne sont évidemment pas là, mais on peut tout de même retrouver Matthieu Jalibert ou encore Romain Ntamack, arrivé après la finale de Top 14 remportée avec le Stade Toulousain. Mais il y a tout de même un grand absent...

Dupont, rendez-vous à la reprise Il s’agit d’Antoine Dupont, qui pour la première fois depuis 2017 devait disputer les matchs internationaux du mois de juillet. Il a en effet annoncé son forfait pour cette première partie du Nations Championship, se justifiant dans un long entretien accordé à Sud Ouest. « J’ai une petite déchirure au mollet. Ce n’est rien de méchant, mais le timing est mauvais. J’en ai pour quelques semaines, trois au maximum je pense, et je n’aurais pas pu être apte pour les matchs de la tournée. Ça me renvoie directement à la reprise » a expliqué le demi de mêlée de 29 ans, avant d’ajouter : « Je fais déjà des soins pour pouvoir reprendre la réathlétisation pendant les vacances et arriver prêt pour la reprise ».