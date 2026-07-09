Amende record au Stade Toulousain : Antoine Dupont et ses coéquipiers sont mis sous pression !

Axel Cornic

Tout n’est pas rose pour le Stade Toulousain, qui s’est vu infliger une lourde amende par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. Les quadruples Champions de France en titre sont notamment coupables d’avoir dépassé les limites fixées du salary-cap sur la période allant de 2021 à 2025.

Les supporters fêtent encore le quatrième Bouclier de Brennus, remporté par leur équipe le 27 juin dernier contre Montpellier (28-20). Mais ce n’est pas vraiment la joie du côté des dirigeants, qui ont écopé d’une amende record de 2,88M€ pour plusieurs infractions du règlement mis en place par la LNR, afin d’encadrer les budgets et masses salariales des clubs du Top 14.

« J'attendrais de mon équipe qu'elle remporte absolument tous les trophées possibles » Depuis le 3 juillet dernier, date du verdict de la commission de discipline de la LNR, cette affaire fait énormément parler en France. Mais c’est également le cas à l’étranger, avec Chris Ashton qui a été invité à réagir sur la sanction infligée au Stade Toulousain. « Les sommes évoquées paraissent gigantesques à l'échelle du rugby. Si j'étais propriétaire d'un club et que ces chiffres étaient exacts, j'attendrais de mon équipe qu'elle remporte absolument tous les trophées possibles. Nous avons vu ce qui est arrivé à plusieurs clubs anglais. Le modèle doit rester viable sur le long terme » a expliqué l’ancien international anglais, à Casino.org.