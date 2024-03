6 Nations : Une légende écossaise en plein scandale

Axel Cornic

L’Ecosse réalise de belles choses en ce Tournoi des 6 Nations, avec notamment une large victoire sur le rival Anglais à Murrayfield (30-21), lors de la troisième journée. Mais c’est une toute autre affaire qui enflamme la presse écossaise ces derniers jours, avec la légende Stuart Hogg qui se retrouve au cœur d’une polémique.

Le Tournoi des 6 Nations a ses idoles, que l’on retrouve chaque hiver. Mais cette année on n’a pas vu Stuart Hogg, qui a mis un terme à sa carrière à 31 ans juste avant la Coupe du monde, prétextant des problèmes physiques beaucoup trop importants.

Le premier 6 Nations sans Stuart Hogg...

Dans un long entretien accordé à TNT Sports , l’arrière écossais avait dévoilé les dessous de cette décision surprenante. « Lors des tests, j'étais le plus lent chez les trois-quarts. J'étais à l'agonie sur le terrain et lors des doubles sessions. Je suis arrivé au point où j'étais épuisé, physiquement et émotionnellement » avait confié Stuart Hogg. « Mon corps dicte mon humeur et si mon corps se sent nul, alors mon humeur entière est exactement la même ».

Arrêté devant le domicile de son ex-femme