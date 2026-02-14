Zinedine Zidane lui réclame de l'argent (la raison va vous surprendre)

Tout au long de sa carrière, Zinedine Zidane a empoché des millions d'euros et ça continue encore grâce à ses nombreux sponsors et ses différents investissements. Financièrement, l'ancien du Real Madrid ne serait donc pas à plaindre. Pourtant, voilà que Zizou aurait un rapport à l'argent assez particulier selon certaines révélations.
Pour Zinedine Zidane, l'argent n'est aujourd'hui clairement pas un problème. Ayant gagné de grosses sommes au cours de sa carrière et même depuis qu'il est à la retraite grâce notamment à ses sponsors, l'ancien du Real Madrid est à l'aise financièrement. Malgré cela, « Zidane a un rapport au fric insupportable ». En 2011, pour Médias, c'est Eugène Saccomano qui n'avait pas hésité à balancer sur la star du football et cela aspect financier.
« Un amour démesuré pour l'argent »
Le journaliste en avait des choses à dire et à balancer sur Zinedine Zidane et l'argent. Ainsi, dans un premier temps, Eugène Saccomano avait lâché à l'encontre de l'ancien du Real Madrid : « Ces gens qui accordent plus d'importance à l'argent qu'à leur vie sportive finissent par devenir agaçant. Zidane en fait partie, mais l'avoir dit m'a déjà valu quelques reproches. (...) Il a eu une véritable passion pour le football pendant des années. Dès qu'il a arrêté de jouer, elle s'est brutalement transformée en un amour démesuré pour l'argent ».
« Rien pour moi ? »
Et voilà que pour appuyer ses propos, Eugène Saccomano avait raconté une anecdote. C'est ainsi qu'il avait rappelé la fois où Zinedine Zidane lui avait demandé de l'argent... à cause d'un article écrit sur lui : « En 1999, VSD m'avait demandé un portrait de lui, sous forme de questions-réponses. Un truc totalement cire-pompes... Il me dit quand même qu'il n'est pas content ! Et me demande combien j'ai gagné pour l'écrire. J'avais touché 5 000 francs. "Et rien pour moi ? Dis à VSD que ce n'est pas normal. Quand je fais des trucs avec Paris Match, c'est pas des bricolos..." ».