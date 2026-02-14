Zinedine Zidane lui réclame de l'argent (la raison va vous surprendre)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout au long de sa carrière, Zinedine Zidane a empoché des millions d'euros et ça continue encore grâce à ses nombreux sponsors et ses différents investissements. Financièrement, l'ancien du Real Madrid ne serait donc pas à plaindre. Pourtant, voilà que Zizou aurait un rapport à l'argent assez particulier selon certaines révélations.

Pour Zinedine Zidane, l'argent n'est aujourd'hui clairement pas un problème. Ayant gagné de grosses sommes au cours de sa carrière et même depuis qu'il est à la retraite grâce notamment à ses sponsors, l'ancien du Real Madrid est à l'aise financièrement. Malgré cela, « Zidane a un rapport au fric insupportable ». En 2011, pour Médias, c'est Eugène Saccomano qui n'avait pas hésité à balancer sur la star du football et cela aspect financier.

« Un amour démesuré pour l'argent » Le journaliste en avait des choses à dire et à balancer sur Zinedine Zidane et l'argent. Ainsi, dans un premier temps, Eugène Saccomano avait lâché à l'encontre de l'ancien du Real Madrid : « Ces gens qui accordent plus d'importance à l'argent qu'à leur vie sportive finissent par devenir agaçant. Zidane en fait partie, mais l'avoir dit m'a déjà valu quelques reproches. (...) Il a eu une véritable passion pour le football pendant des années. Dès qu'il a arrêté de jouer, elle s'est brutalement transformée en un amour démesuré pour l'argent ».