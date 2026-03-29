Zinedine Zidane : Des menaces au téléphone révélées par un journaliste ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Réputé pour avoir un caractère bien trempé en dépit des apparences, Zinedine Zidane a montré à plusieurs reprises au cours de sa carrière de joueur qu'il avait du répondant sur le terrain. Parfois même de manière trop virulente. Et un célèbre journaliste a d'ailleurs indiqué que Zidane, en désaccord avec son travail, l'aurait menacé au téléphone...

Zinedine Zidane disputait le tout dernier match de sa carrière le 9 juillet 2006, en finale de la Coupe du Monde à Berlin avec l'équipe de France. Un match au scénario cruel puisque les Bleus avaient perdu, et que l'iconique numéro 10 avait été expulsé en raison d'un coup de tête sur Marco Materazzi. Pierre Ménès travaillait à cette époque en tant que journaliste pour M6, et il évoquait il y a plusieurs mois sur sa chaine Youtube des frictions à cette époque avec Zidane.

«On va leur péter le c**» : Zinedine Zidane lui a donné raison ! https://t.co/bj9XJ6trPg — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Ménès et son clash avec Zidane Ménès, qui a eu des rapports compliqués avec Zinedine Zidane, s'est livré à ce sujet : « Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire, c’est incontestable. Après, c’est vrai que je n’ai jamais accroché avec l’homme. […] Après son expulsion à la finale de la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin sur l’expulsion de Zidane. J’avais eu (Christophe) Dugarry quelques jours avant, qui m’avait dit : ‘Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien en ce moment’ », confie dans un premier temps l'ancien journaliste de M6 et de Canal +, qui aurait ensuite été menacé au téléphone par Zidane selon ses dires.