Zinedine Zidane : Des menaces au téléphone révélées par un journaliste ?

Réputé pour avoir un caractère bien trempé en dépit des apparences, Zinedine Zidane a montré à plusieurs reprises au cours de sa carrière de joueur qu'il avait du répondant sur le terrain. Parfois même de manière trop virulente. Et un célèbre journaliste a d'ailleurs indiqué que Zidane, en désaccord avec son travail, l'aurait menacé au téléphone...
Zinedine Zidane disputait le tout dernier match de sa carrière le 9 juillet 2006, en finale de la Coupe du Monde à Berlin avec l'équipe de France. Un match au scénario cruel puisque les Bleus avaient perdu, et que l'iconique numéro 10 avait été expulsé en raison d'un coup de tête sur Marco Materazzi. Pierre Ménès travaillait à cette époque en tant que journaliste pour M6, et il évoquait il y a plusieurs mois sur sa chaine Youtube des frictions à cette époque avec Zidane.
Ménès et son clash avec Zidane
Ménès, qui a eu des rapports compliqués avec Zinedine Zidane, s'est livré à ce sujet : « Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire, c’est incontestable. Après, c’est vrai que je n’ai jamais accroché avec l’homme. […] Après son expulsion à la finale de la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin sur l’expulsion de Zidane. J’avais eu (Christophe) Dugarry quelques jours avant, qui m’avait dit : ‘Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien en ce moment’ », confie dans un premier temps l'ancien journaliste de M6 et de Canal +, qui aurait ensuite été menacé au téléphone par Zidane selon ses dires.
« Il a eu des propos menaçants »
« Fort de ça, j’y vais mollo, l’émission fait un carton (…) et le lendemain, pas un commentaire sur ce que j’avais dit sur Zidane, rien. Tout passe comme une lettre à la poste. Et quelques jours après, il m’appelle (…) et il me fait : ‘Ménès, c’est Zidane.’ Je dis : ‘Ah, si tu m’appelles, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas’. Parce que pendant toute sa carrière, même quand j’étais à L’Équipe, il m’appelait quand quelque chose ne lui plaisait pas dans le journal, même si ce n’était pas mois qui l’avait écrit. Il me dit : ‘Oui, qu’est-ce que tu as raconté ? Les saloperies que tu as racontées à Berlin.’ Je suis un peu étonné. Je lui dis : ‘Tu l’as vue l’émission ?’ Il me dit :‘Non, on me l’a répétée’. Alors je lui dit : « Ah bah, si c’est un analphabète qui t’a répété, je ne peux rien pour toi. Regarde-là et rappelle moi’. Et là, il a eu des propos menaçants que je n’ai pas tolérés », poursuit Pierre Ménès. Ambiance...