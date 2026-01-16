Zidane balance sur le cadeau «pourri» qui a marqué l’histoire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un but légendaire en finale de la Ligue des Champions 2002 sous les couleurs du Real Madrid, Zinedine Zidane avait inscrit cette magnifique reprise de volée sur un centre en cloche de Roberto Carlos qui n'était pourtant pas un cadeau. Et l'ancienne star de l'équipe de France évoque d'ailleurs un cadeau pourri de la part de son ancien coéquipier madrilène.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane évoquait les moments marquants de sa carrière. Et comment ne pas mentionner son but légendaire inscrit le 15 mai 2002 avec le Real Madrid, à Glasgow, en finale de la Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen (2-1). Servi sur un centre en cloche un peu raté de Roberto Carlos, Zidane marquait d'une somptueuse reprise de volée qui a marqué l'histoire de la C1.

« Un centre de Roberto Carlos qui est… pourri ! » Et il n'a pas manqué de raconter ce but de légende dans l'interview : « Il part d’un centre de Roberto Carlos qui est… pourri ! Mais à l’arrivée, son centre devient magnifique. On en a reparlé plein de fois ensemble. Tout le monde le chambrait : “Mais quelle chandelle pourrie tu as faite !” Il répondait en rigolant : “C’est le plus beau centre de ma vie ! Regarde le résultat : si je ne t’avais pas fait cette passe, tu n’aurais pas mis ce but exceptionnel.” Il a raison », confie Zinedine Zidane.