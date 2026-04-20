«Va te faire f****», Neymar pète les plombs sur les réseaux sociaux !

Amadou Diawara

Ce dimanche, Santos s'est incliné à domicile face à Fluminense. Lorsqu'il a quitté la pelouse du Stade Urbano-Caldeira, Neymar a été filmé en train de se toucher les oreilles. Ce qui a provoqué une polémique. Très remontée, la star brésilienne a laissé éclater sa colère sur les réseaux sociaux.

Devenu indésirable au PSG, Neymar a été poussé vers la sortie par la direction parisienne lors de l'été 2023. Et finalement, la star brésilienne a été vendue à Al Hilal pour une somme proche de 90M€. Ayant enchainé les blessures, Neymar n'a pu jouer que sept matchs en Arabie Saoudite. Par conséquent, le milieu offensif de 34 ans est parti plus tôt que prévu. Alors que son contrat avec Al Hilal a été résilié, Neymar a signé librement et gratuitement à Santos en janvier 2025, retrouvant ainsi son club formateur.

Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!

Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!

Não tem ser humano que aguente 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z — Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026

«Je me bouche l’oreille, mon cul oui…» Epargné par les pépins physiques depuis peu, Neymar enchaine les matchs avec Santos ces dernières semaines. Toutefois, le numéro 10 et capitaine du club brésilien est une nouvelle fois au cœur d'une polémique. Après la défaite de Santos face à Flumiense ce dimanche (2-3), Neymar a été filmé en train de se toucher les oreilles, et ce, lorsqu'il quittait la pelouse du Stade Urbano-Caldeira. Estimant que de mauvaises interprétations ont été faites, l'international brésilien a craqué sur les réseaux sociaux.