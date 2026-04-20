«Va te faire f****», Neymar pète les plombs sur les réseaux sociaux !

Ce dimanche, Santos s'est incliné à domicile face à Fluminense. Lorsqu'il a quitté la pelouse du Stade Urbano-Caldeira, Neymar a été filmé en train de se toucher les oreilles. Ce qui a provoqué une polémique. Très remontée, la star brésilienne a laissé éclater sa colère sur les réseaux sociaux.
Devenu indésirable au PSG, Neymar a été poussé vers la sortie par la direction parisienne lors de l'été 2023. Et finalement, la star brésilienne a été vendue à Al Hilal pour une somme proche de 90M€. Ayant enchainé les blessures, Neymar n'a pu jouer que sept matchs en Arabie Saoudite. Par conséquent, le milieu offensif de 34 ans est parti plus tôt que prévu. Alors que son contrat avec Al Hilal a été résilié, Neymar a signé librement et gratuitement à Santos en janvier 2025, retrouvant ainsi son club formateur.
«Je me bouche l’oreille, mon cul oui…»
Epargné par les pépins physiques depuis peu, Neymar enchaine les matchs avec Santos ces dernières semaines. Toutefois, le numéro 10 et capitaine du club brésilien est une nouvelle fois au cœur d'une polémique. Après la défaite de Santos face à Flumiense ce dimanche (2-3), Neymar a été filmé en train de se toucher les oreilles, et ce, lorsqu'il quittait la pelouse du Stade Urbano-Caldeira. Estimant que de mauvaises interprétations ont été faites, l'international brésilien a craqué sur les réseaux sociaux.
«Vous allez beaucoup trop loin et vous dépassez les limites»
« Je me bouche l’oreille, mon cul oui… Je ne peux même plus me gratter l’oreille maintenant ? Va te faire f**** CM (community manager) de merde ! », a pesté Neymar, dans des propos rapportés par Foot Mercato, répondant à une publication postée sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, le joueur de Santos a calmé le jeu sur son compte X, en partageant la vidéo à l'origine de la polémique. « On est arrivé au point où je dois expliquer un GRATTAGE D'OREILLE ! Les gens, sincèrement, vous allez beaucoup trop loin et vous dépassez les limites… c'est vraiment trop triste de devoir supporter ça ! Y a pas un seul être humain qui puisse tenir le coup », a écrit Neymar. Reste à savoir si cette affaire ira plus loin avec le craquage du Brésilien.