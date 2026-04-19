Neymar à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil ? Une réponse inquiétante lâchée sur TF1

Amadou Diawara

International brésilien, Neymar veut à tout prix disputer la prochaine Coupe du Monde. Patron de la Seleção, Carlo Ancelotti a fait clairement savoir qu'il ne convoquerait le numéro 10 de Santos que si, et seulement si, il était au point sur le plan physique. D'après Bixente Lizarazu, champion du monde 98 avec la France, le technicien italien a raison d'adopter cette position.

Lors de l'été 2017, la direction du PSG a cassé sa tirelire pour arracher Neymar au FC Barcelone. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire du Brésilien, qui était fixée à 222M€. Peu épargné par les pépins physiques à Paris, Neymar a été poussé vers la sortie à l'intersaison 2023. Ainsi, après avoir passé six saisons au PSG, le milieu offensif de 34 ans a été vendu à Al Hilal pour une somme proche de 90M€.

Lizarazu annonce un joueur «bizarre» au PSG ! https://t.co/qVxYIW2yxG — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«Sur le talent, Neymar, c’est un génie du football» Transféré à Al Hilal durant l'été 2023, Neymar a vécu un cauchemar en Arabie Saoudite. Ayant enchainé les blessures, l'international brésilien n'a pu jouer que sept matchs au total avec le club évoluant en Saudi Pro League. Après avoir défendu les couleurs d'Al Hilal pendant un an et demi, Neymar a retrouvé son club formateur : Santos. Et ce n'est que très récemment qu'il s'est débarrassé de ses pépins physiques à répétition.