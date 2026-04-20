Zidane comme on l'a rarement vu : La chanteuse Zaho vit un moment «magique» sur scène, elle n'en revient pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane fait partie, forcément, de France 98. Ses deux buts en finale du Mondial ont entre autres permis à l'équipe de France d'être sacrée championne du monde contre le Brésil pendant l'été de 1998. Un anniversaire encore célébré par les joueurs des années plus tard. Lors d'un évènement, une séquence à laquelle Zaho ne s'attendait pas a eu lieu avec le Ballon d'or 98.

L'été dernier, le 12 juillet précisément, une grande partie des membres du groupe vainqueur de la Coupe du monde 1998 s'étaient réunis pour célébrer ce moment d'histoire. Un dîner qui avait eu lieu dans un complexe Z5 de Zinedine Zidane avec notamment la participation à la soirée de la chanteuse Zaho venue interpréter quelques titres de sa discographie. Et là, ce fut le choc.

«Est-ce que c'est bien Zizou en face là qui connaît tout par coeur ?» En pleine performance, Zaho s'est aperçue que Zinedine Zidane chantait à tue-tête chacun de ses morceaux, lui faisant vivre une expérience unique qu'elle a récemment raconter sur le plateau de l'émission de France 5 : C à vous. « Incroyable, j'ai vécu un moment magique suspendu dans le temps. C'est vrai qu'au moment où je chantais, je suis perturbé alors que je connais la chanson par coeur, 'est-ce que c'est bien Zizou en face là qui connaît tout par coeur ?' Parce qu'il n'y avait pas que celle-là. Elle était filmée, mais il y en avait d'autres. Et je me suis dit 'c'est pas possible, ce que je vis est incroyable' je voulais prolonger la chanson tellement c'était incroyable ».