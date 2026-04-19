Scandale raciste avec Vinicius Jr : La menace de Tchouameni en cas de récidive !

Amadou Diawara

Lors du barrage aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica, Gianluca Prestianni aurait proféré une insulte raciste à l'encontre de Vinicius Jr. Interrogé sur le sujet, Aurélien Tchouameni a affirmé que ses coéquipiers et lui quitteront le terrain si une telle scène se reproduit.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le Real Madrid a hérité de Benfica lors du tirage au sort. Au match aller, les Merengue ont affronté les Lisboètes à l'Estádio da Luz le 17 février. Si la Maison-Blanche l'a emporté (1-0) grâce à un but de Vinicius Jr, inscrit à la 50ème minute de jeu, un incident a eu lieu durant la partie. En effet, Gianluca Prestianni aurait proféré une insulte raciste à l'encontre du Brésilien, le qualifiant de singe. S'étant défendu en affirmant qu'il avait tenu des propos homophobes, l'attaquant argentin a été suspendu pour le match retour. Pour rappel, le Real Madrid a battu Benfica au match retour (2-1 le 25 février au Bernabeu).

OM - Vinicius Jr est «la référence absolue» : Igor Paixao lance le plan séduction avant de le rejoindre cet été ? https://t.co/uLRtIubE9t — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«La prochaine étape sera d’arrêter de jouer» Lors d'un entretien accordé au podcast Pivot, Aurélien Tchouameni est revenu sur l'affaire Prestianni. Et le coéquipier de Vinicius Jr au Real Madrid a expliqué comment son équipe comptait éradiquer la discrimination dans les stades de football. « Ils l’ont traité de singe. Je pense que la prochaine étape sera d’arrêter de jouer. Nous n’allons plus tolérer que de telles scènes se reproduisent », a affirmé l'international français.