Scandale raciste avec Vinicius Jr : La menace de Tchouameni en cas de récidive !

Lors du barrage aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica, Gianluca Prestianni aurait proféré une insulte raciste à l'encontre de Vinicius Jr. Interrogé sur le sujet, Aurélien Tchouameni a affirmé que ses coéquipiers et lui quitteront le terrain si une telle scène se reproduit.
Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le Real Madrid a hérité de Benfica lors du tirage au sort. Au match aller, les Merengue ont affronté les Lisboètes à l'Estádio da Luz le 17 février. Si la Maison-Blanche l'a emporté (1-0) grâce à un but de Vinicius Jr, inscrit à la 50ème minute de jeu, un incident a eu lieu durant la partie. En effet, Gianluca Prestianni aurait proféré une insulte raciste à l'encontre du Brésilien, le qualifiant de singe. S'étant défendu en affirmant qu'il avait tenu des propos homophobes, l'attaquant argentin a été suspendu pour le match retour. Pour rappel, le Real Madrid a battu Benfica au match retour (2-1 le 25 février au Bernabeu).
«La prochaine étape sera d’arrêter de jouer»
Lors d'un entretien accordé au podcast Pivot, Aurélien Tchouameni est revenu sur l'affaire Prestianni. Et le coéquipier de Vinicius Jr au Real Madrid a expliqué comment son équipe comptait éradiquer la discrimination dans les stades de football. « Ils l’ont traité de singe. Je pense que la prochaine étape sera d’arrêter de jouer. Nous n’allons plus tolérer que de telles scènes se reproduisent », a affirmé l'international français.
«Nous n’allons plus tolérer que de telles scènes se reproduisent»
Tombeur de Benfica en barrage de la Ligue des Champions, le Real Madrid a éliminé Manchester City en huitième de finale, avant de s'incliner face au Bayern au tour suivant. Dans le dernier carré, le club munichois a rendez-vous avec le PSG, qui a battu Liverpool, tandis qu'Arsenal - bourreau du Sporting - va se frotter à l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ayant remporté leur bras de fer face au FC Barcelone.