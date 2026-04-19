Mercato - Vinicius Jr : Le «problème» qui met son avenir en péril au Real Madrid...

Tout proche du Ballon d'or en 2024 et grand artisan de la victoire du Real Madrid en Ligue des champions cette année-là, Vinicius Jr s'est inscrit dans le gratin du football mondial à cette époque. Néanmoins, le Brésilien n'est pas vraiment parvenu à afficher ce niveau sans arrêt et ses exigences économiques au même titre que celles de ses proches mettraient à mal la suite de sa carrière à la Casa Blanca.
On prend les mêmes, avec quelques ajustements opérés sur le dernier mercato estival, et on recommence. Le Real Madrid a une fois de plus échoué dès le stade des quarts de finale de la Ligue des champions depuis la signature de Kylian Mbappé à l'été 2024. Selon le journaliste Romain Molina, « ça n'a jamais marché » entre le capitaine de l'équipe de France et Vinicius Jr sur le terrain. A un peu plus d'un an de l'expiration de son contrat au Real Madrid, le Brésilien se trouverait dans une impasse à cause de son entourage d'après le journaliste Jorge C. Picon. « Une offre de prolongation de contrat est sur la table depuis un certain temps déjà. Le problème : son entourage en demande davantage. Que ce soit sous la forme d'une augmentation de salaire ou d'une prime de prolongation que le club n'a jamais versée auparavant ».
«Le Real Madrid n'a pas l'intention de modifier le moindre chiffre de ce contrat»
Cette fameuse prime de prolongation que réclamerait le clan Vinicius Jr compliquerait considérablement les choses pour la suite de son aventure au Real Madrid. Sur son compte X, le journaliste s'est montré clair : on ira pas plus haut. « D'après ce qu'on me dit, le Real Madrid n'a pas l'intention de modifier le moindre chiffre de ce contrat, mais souhaite toujours que Vinicius accepte et reste. Le joueur souhaite également rester, mais il se rapproche de plus en plus de la fin de son contrat (janvier 2027) ».
«Cette affaire se réglera après la Coupe du monde»
Après huit saisons au Real Madrid avec deux Ligues des champions remportées notamment, Vinicius Jr pourrait-il tourner le dos au club qu'il aime tant ? Jorge C. Picon a annoncé une date cruciale pour la suite du feuilleton autour de l'avenir du Brésilien. « Ma prédiction, d'après ce que je sais : que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, cette affaire se réglera après la Coupe du monde ».