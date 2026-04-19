Mercato - Vinicius Jr : Le «problème» qui met son avenir en péril au Real Madrid...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout proche du Ballon d'or en 2024 et grand artisan de la victoire du Real Madrid en Ligue des champions cette année-là, Vinicius Jr s'est inscrit dans le gratin du football mondial à cette époque. Néanmoins, le Brésilien n'est pas vraiment parvenu à afficher ce niveau sans arrêt et ses exigences économiques au même titre que celles de ses proches mettraient à mal la suite de sa carrière à la Casa Blanca.

On prend les mêmes, avec quelques ajustements opérés sur le dernier mercato estival, et on recommence. Le Real Madrid a une fois de plus échoué dès le stade des quarts de finale de la Ligue des champions depuis la signature de Kylian Mbappé à l'été 2024. Selon le journaliste Romain Molina, « ça n'a jamais marché » entre le capitaine de l'équipe de France et Vinicius Jr sur le terrain. A un peu plus d'un an de l'expiration de son contrat au Real Madrid, le Brésilien se trouverait dans une impasse à cause de son entourage d'après le journaliste Jorge C. Picon. « Une offre de prolongation de contrat est sur la table depuis un certain temps déjà. Le problème : son entourage en demande davantage. Que ce soit sous la forme d'une augmentation de salaire ou d'une prime de prolongation que le club n'a jamais versée auparavant ».

VINICIUS



Tiene una oferta de renovación encima de la mesa desde hace tiempo. El problema: su entorno pide más. A través de subir el salario o una prima de renovación que jamás ha dado el club.



Según me cuentan, el Real Madrid no tiene pensado mover ni una cifra de ese contrato,… pic.twitter.com/bIZsK9qHJo — Picón (@JorgeCPicon) April 17, 2026

«Le Real Madrid n'a pas l'intention de modifier le moindre chiffre de ce contrat» Cette fameuse prime de prolongation que réclamerait le clan Vinicius Jr compliquerait considérablement les choses pour la suite de son aventure au Real Madrid. Sur son compte X, le journaliste s'est montré clair : on ira pas plus haut. « D'après ce qu'on me dit, le Real Madrid n'a pas l'intention de modifier le moindre chiffre de ce contrat, mais souhaite toujours que Vinicius accepte et reste. Le joueur souhaite également rester, mais il se rapproche de plus en plus de la fin de son contrat (janvier 2027) ».