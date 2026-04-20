Clashs avec Zinedine Zidane : Plusieurs journalistes en ont été victimes ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quand il était joueur, Zinedine Zidane avait cette image du gendre idéal, de l’homme parfait. Mais voilà que l’ancien du Real Madrid était loin d’être irréprochable. Visiblement, il ne fallait pas trop chercher Zizou. C’est ainsi que certains journalistes en auraient fait les frais, ayant ainsi connu des accrochages avec Zidane.

D’apparence, Zinedine Zidane était quelqu’un de très calme. Mais voilà que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France pouvait voir rouge très rapidement si on le cherchait. C’est ainsi que certains journalistes auraient eu affaire à la colère de Zidane. C’est ainsi que ce qui a pu arriver à Gérard Davet. La raison ? Une interview de Zizou accordée au Monde il y a quelques années et qui avait alors été titrée : « Au Real Madrid, j'ai arrêté la créatine ».

Benzema plutôt que Mbappé : Zinedine Zidane a déjà son numéro 9 pour l’équipe de France ? https://t.co/2KmZC9qZa8 — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Tu es content de toi ? Tu as vu ce que tu as fait ? Tu as abimé mon image » Forcément, une telle déclaration n’était pas passée inaperçue et voilà que Zinedine Zidane a ensuite voulu régler ses comptes. En effet, en 2016, pour Envoyé Spécial, Gérard Davet a raconté : « A l’époque il est à Madrid. C’était déjà un demi dieu. Il m’avait déclaré entre différentes phrases qu’il avait arrêté de prendre de la créatine. On avait titré là-dessus et ça avait déclenché une espère de folie médiatique. En particulier du côté de chez Zidane. Je me rappelle que j’étais en train de déjeuner avec un collègue, je reçois un coup de fil sur mon portable. Au téléphone c’est : « Oui bonjour c’est monsieur Zidane ». Et là il me tutoie et me dit : « Tu es content de toi ? Tu as vu ce que tu as fait ? Tu as abimé mon image ». Il me passe son frère, qui lui m’insulte et me dit : « Ne mets pas les pieds à Marseille, tu comprendras ce qui se passera ensuite ». Il m’a pris à partie une fois directement à Clairefontaine en me disant : « Pourquoi tu m’en veux ? Parce que je suis beau, riche et célèbre ? Tu es jaloux ? ». Avec ses amis journalistes qui rigolaient derrière. Et puis ensuite une autre fois, je me rappelle j’étais en train d’interviewer le docteur des Bleus, Zidane passe par là et dit au médecin des Bleus : « Lui, tu ne lui parles pas, ça va être déformé » ».