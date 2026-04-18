Zidane a lâché sa réponse au PSG pour le poste d’entraîneur : «Je ne peux pas aller n’importe où»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ces dernières années, lorsque le PSG enchainait les changements d’entraîneur avant la nomination de Luis Enrique en 2023, le nom de Zinedine Zidane a été évoqué avec insistance. L’ancien coach du Real Madrid avait laissé la porte ouverte dans une interview accordée à L’EQUIPE en 2022, tout en maintenant un certaine distance avec le PSG dans son discours. Explications.

Le PSG s’était séparé de Mauricio Pochettino en 2022 et de Christophe Galtier un an plus tard, et à chaque fois, le nom de Zinedine Zidane avait été évoqué pour venir reprendre ce poste d’entraîneur à la tête du club de la capitale. Une piste qui ne s’est jamais concrétisée, et Zidane s’apprête désormais à devenir sélectionneur de l’équipe de France, le poste donc il rêve depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid en 2021. Il faut dire qu’il avait lâché un discours assez vague en guise de réponse à l’intérêt du PSG il y a quelques années…

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« Il ne faut jamais dire jamais » Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE en juin 2022 à l’occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane n’avait pas fermé la porte au PSG, mais sans grand enthousiasme : « Entraîner un club comme le PSG ? Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui. Mais la question est sans objet. Ce n’est absolument pas d’actualité. Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C’est la réalité actuelle. Coach, on a beaucoup moins le choix que joueur. Si je repars dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où », expliquait Zidane.