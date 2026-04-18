Zidane a lâché sa réponse au PSG pour le poste d’entraîneur : «Je ne peux pas aller n’importe où»

Ces dernières années, lorsque le PSG enchainait les changements d’entraîneur avant la nomination de Luis Enrique en 2023, le nom de Zinedine Zidane a été évoqué avec insistance. L’ancien coach du Real Madrid avait laissé la porte ouverte dans une interview accordée à L’EQUIPE en 2022, tout en maintenant un certaine distance avec le PSG dans son discours. Explications.
Le PSG s’était séparé de Mauricio Pochettino en 2022 et de Christophe Galtier un an plus tard, et à chaque fois, le nom de Zinedine Zidane avait été évoqué pour venir reprendre ce poste d’entraîneur à la tête du club de la capitale. Une piste qui ne s’est jamais concrétisée, et Zidane s’apprête désormais à devenir sélectionneur de l’équipe de France, le poste donc il rêve depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid en 2021. Il faut dire qu’il avait lâché un discours assez vague en guise de réponse à l’intérêt du PSG il y a quelques années…
« Il ne faut jamais dire jamais »
Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE en juin 2022 à l’occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane n’avait pas fermé la porte au PSG, mais sans grand enthousiasme : « Entraîner un club comme le PSG ? Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui. Mais la question est sans objet. Ce n’est absolument pas d’actualité. Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C’est la réalité actuelle. Coach, on a beaucoup moins le choix que joueur. Si je repars dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où », expliquait Zidane.
Zidane refuse l’Angleterre en raison de la langue
Et il précisait ensuite : « Pour d’autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout. La langue, par exemple. Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit : “Tu veux aller à Manchester ?” Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement. Pour gagner, plein d’éléments entrent en jeu. C’est un contexte global. Moi, je sais ce dont j’ai besoin pour gagner. Alors, tu peux bien sûr ne pas gagner mais je sais qu’il faut au moins ça, ça et ça (il appuie ses propos de la main). Et je veux tout mettre de mon côté pour optimiser la victoire », confiait Zinedine Zidane.