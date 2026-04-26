Un proche de Luis Enrique révèle son ambition, ça risque de faire réagir au PSG !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée en 2023 au PSG, Luis Enrique a remporté de nombreux trophées, dont une Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0). Le technicien espagnol ne semble toutefois pas encore rassasié et selon l’un de ses proches il aimerait entrer dans l’histoire et mettre la main sur plusieurs autres C1.

La saison dernière, le PSG a sans doute connu le moment le plus important de son histoire. Le 31 mai dernier, à l’Allianz Arena, le club de la capitale mettait la main sur sa première Ligue des champions après une finale d’anthologie face à l’Inter Milan qui s’était terminée sur le score de 5-0. Un exploit que Paris a réussi grâce à une très belle équipe, mais surtout à Luis Enrique, l’homme qui a tout changé.

Heureux de la victoire à Angers, qui rapproche le PSG du titre en Ligue 1, Luis Enrique a refusé d'évoquer ses blessés et de « donner des informations au Bayern », son adversaire en Ligue des champions, mardi.

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« Je pense qu'il veut entrer dans l'histoire du foot, et il va y arriver » Depuis son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique a beaucoup apporté au club de la capitale. Le technicien espagnol a remporté de nombreux trophées, mais il ne semble pas du tout rassasié, comme l’a expliqué à L’Équipe Abelardo, ami d’enfance du coach parisien. « C'est quelqu'un d'ambitieux et il ne se lasse jamais. Je pense qu'il veut entrer dans l'histoire du foot, et il va y arriver. Être l'un des meilleurs, voire le meilleur. Il veut pouvoir dire : voici ma trace. Il a déjà deux C1, il est capable d'en gagner quatre ou cinq. Cela peut être son défi. Il a réalisé un gros truc en offrant ce premier titre au PSG. Et il l'a fait avec un style, par la grande porte, en infligeant une correction à l'Inter (5-0, le 31 mai 2025 en finale à Munich) après avoir éliminé trois cadors anglais. Ce n'est pas une C1 remportée à l'arrache aux tirs au but. »