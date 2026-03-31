Un journaliste espagnol tacle Kylian Mbappé, la punchline qui va faire parler !

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. En effet, le numéro 10 du Real Madrid n'est pas épargné par la presse espagnole. D'ailleurs, un journaliste vient d'adresser un tacle à Kylian Mbappé, le comparant à l'un des gros plus flop de la dernière décennie à la Maison-Blanche.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En effet, la star de 27 ans a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une saison supplémentaire, et ce, pour pouvoir signer librement et gratuitement au Real Madrid. Arrivé à la Maison-Blanche il y a un peu plus d'un an et demi, Kylian Mbappé n'était pas du tout dans son assiette lors de ses débuts au Bernabeu. Ce qui lui a valu des critiques. Et alors qu'il a retrouvé la pleine possession de ses moyens ces derniers mois, le numéro 10 merengue est désormais ciblé par des détracteurs à cause de la polémique concernant sa blessure au genou.

«Plus fort» que Kylian Mbappé, il a tout gâché... https://t.co/zM0m7cl64i — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

«On peut le rapprocher de Bale et d'Hazard» Peu épargné par les critiques ces dernières semaines, Kylian Mbappé s'est exprimé sur le sujet ce dimanche. « En Espagne, la passion est débordante. Le Real Madrid est une véritable religion. Dans ce club, les plus grands ont été contestés : Ronaldo, Di Stéfano… je ne vois donc pas pourquoi je serais une exception », a déclaré l'international français lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1).