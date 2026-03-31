Kylian Mbappé : La vidéo virale avec… Neymar !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils ont été compères d’attaque l’espace de six saisons au Paris Saint-Germain. Ensemble, ils étaient de véritables menaces pour les lignes de défenses adverses. Et pendant cette longue période, Neymar a pu déceler quelques caractéristiques marquantes du jeu de Kylian Mbappé qu’on voit toujours aujourd’hui au Real Madrid ainsi qu’en équipe de France. Pendant la dernière trêve internationale, le Brésilien en a même été écœuré. Explications.

256 buts avec le PSG, faisant de lui le buteur le plus prolifique de l’histoire du club de la capitale devant Edinson Cavani (200). Kylian Mbappé a au passage fait trembler les filets avec le maillot de l’équipe de France à 56 reprises dont la dernière remonte à jeudi avec un ballon piqué devant Ederson lors de la victoire des Bleus en match amical face au Brésil à Boston (2-1).

La réaction de Neymar sur le but de Mbappé face au Brésil : pic.twitter.com/uKKkcm72Ib — 7MBAPPINHO⚡️ (@7Kyks93) March 30, 2026

Kylian Mbappé écœure le Brésil d’un piqué bien senti, Neymar n’est pas surpris Repositionné dans l’axe de l’attaque contrairement à ses débuts au PSG aux côtés de Neymar lorsqu’il évoluait dans le couloir droit du trio parisien avec Edinson Cavani en pointe et le Brésilien à gauche, Kylian Mbappé est devenu une véritable machine à marquer. Plus létal, plus régulier, plus froid devant le but, il n’en faut généralement pas beaucoup au capitaine de l’équipe de France pour prendre en revers les défenses adverses.