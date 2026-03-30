«Je n’ai pas compris» : La décision avec Mbappé qui fait réagir Pierre Ménès

Axel Cornic

Très critiqué en Espagne ces dernières semaines, Kylian Mbappé a pu se relancer en cette trêve internationale, avec l’équipe de France. Mais tout ne semble pas avoir été parfait pour Pierre Ménès, qui dans sa dernière vidéo sur sa chaîne YouTube a critiqué un choix de Didier Deschamps concernant son capitaine.

A quelques mois de la Coupe du monde, l’équipe de France a tâté le terrain aux Etats-Unis. Les deux matchs amicaux face au Brésil et la Colombie ont permis à Didier Deschamps de revoir une dernière fois ses troupes avant l’annonce de la liste pour cet été, mais également de tester quelques nouveaux ou même relancer des joueurs un peu en perdition.

Deschamps : Le père d’un joueur l’interpelle pour aller en équipe de France, «il le mérite» https://t.co/eQ7TWZuY4H — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Mbappé remplaçant contre la Colombie Ainsi, on a vu deux compositions très différentes, avec ce qui ressemble à une équipe type face au Brésil (2-1), puis une sorte d’équipe B contre la Colombie (1-3). Le résultat n’a pas changé puisque dans les deux cas l’équipe de France est sortie victorieuse, ce qui est de bon augure pour la suite. Aux prises avec un genou un peu fragile, Kylian Mbappé a d’ailleurs pu se reposer lors du deuxième match amical, puisqu’il n’était pas titulaire.