Ce drame qui a touché Pierre Ménès, «le jour de sa mort, je n’ai rien reçu»

Axel Cornic

Plus vraiment le bienvenu dans les grands médias, Pierre Ménès a décidé de s’exprimer via une série de vidéos publiés sur sa chaîne officielle YouTube, où il répond notamment aux questions de ses abonnés. Et dans sa dernière vidéo, il répond à une question assez précise concernant sa vie privée...

On était habitués à la voir sur M6 ou encore sur les plateaux de Canal+. Mais Pierre Ménès a totalement disparu de la circulation, depuis l’énorme polémique qui a explosé en 2021 concernant son comportement avec certaines collègues. Cela ne l’empêche toutefois pas de s’exprimer, puisqu’il publie régulièrement des vidéos sur YouTube.

«Ça veut dire quoi ça ?», quand Laure Boulleau s’est agacée contre un collègue en pleine émission https://t.co/O5N1Afwx3Z — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Le jour de sa mort, je n’ai rien reçu à 10 heures, forcément » Dans la dernière, on le voit aborder un sujet pas très simple : celui du décès de sa mère. C’est l’un de ses abonnés qui le questionne sur ça et l’ancien du Canal+ a répondu, livrant un récit assez poignant. « C’était devenu une tradition. Ma mère, à 85 ans, envoyait des SMS. Et tous les matins à 10 heures, elle m’envoyait quatre cœurs, et ça lançait ma journée qui était déjà commencé d’habitude. Et c’est vrai que le jour de sa mort, je n’ai rien reçu à 10 heures, forcément » a expliqué Pierre Ménès.