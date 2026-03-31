Ce drame qui a touché Pierre Ménès, «le jour de sa mort, je n’ai rien reçu»

Plus vraiment le bienvenu dans les grands médias, Pierre Ménès a décidé de s’exprimer via une série de vidéos publiés sur sa chaîne officielle YouTube, où il répond notamment aux questions de ses abonnés. Et dans sa dernière vidéo, il répond à une question assez précise concernant sa vie privée...
On était habitués à la voir sur M6 ou encore sur les plateaux de Canal+. Mais Pierre Ménès a totalement disparu de la circulation, depuis l’énorme polémique qui a explosé en 2021 concernant son comportement avec certaines collègues. Cela ne l’empêche toutefois pas de s’exprimer, puisqu’il publie régulièrement des vidéos sur YouTube.
« Le jour de sa mort, je n’ai rien reçu à 10 heures, forcément »
Dans la dernière, on le voit aborder un sujet pas très simple : celui du décès de sa mère. C’est l’un de ses abonnés qui le questionne sur ça et l’ancien du Canal+ a répondu, livrant un récit assez poignant. « C’était devenu une tradition. Ma mère, à 85 ans, envoyait des SMS. Et tous les matins à 10 heures, elle m’envoyait quatre cœurs, et ça lançait ma journée qui était déjà commencé d’habitude. Et c’est vrai que le jour de sa mort, je n’ai rien reçu à 10 heures, forcément » a expliqué Pierre Ménès.
« Elle l’a trouvé définitivement endormie dans son lit »
« Au même moment, j’ai sa meilleure amie qui m’a appelé et qui m’a dit “je n’arrive pas à joindre ta mère” » a-t-il poursuivi, dans cette vidéo YouTube. « Moi, je venais de me faire amputer de mes autres orteils, il y avait l’infirmière qui venait. J’ai envoyé Melissa (sa femme) chez ma mère, et elle l’a trouvé définitivement endormie dans son lit ». A noter que ce n’est pas la première fois que Pierre Ménès aborde ce sujet assez délicat, puisque déjà en mars 2023 il en avait parlé dans une vidéo en déclarant notamment : « Même si elle avait 85 ans, ma mère est morte en pleine forme ».