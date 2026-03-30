Ousmane Dembélé - PSG : Le départ à 15M€ «inadmissible» pour Pierre Ménès

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant de débarquer au PSG en 2023, Ousmane Dembélé avait explosé en Ligue 1 sous le maillot du Stade Rennais, son club formateur. Un talent précoce qui lui avait ouvert les portes de l'Europe à cette époque, et le Ballon d'Or 2025 s'était envolé pour le Borussia Dortmund pour 15M€ en 2016. Selon Pierre Ménès, le PSG avait fait une grave erreur à l'époque en le laissant filer.

C'est un fait, le parcours d'Ousmane Dembélé du Stade Rennais jusqu'au PSG a été mouvementé, mais l'attaquant de l'équipe de France peut malgré tout se vanter de disposer d'un CV impressionant. En 2016, après s'être révélé en Ligue 1 avec le Stade Rennais, Dembélé avait finalement opté pour un transfert au Borussia Dortmund pour seulement 15M€, alors que le PSG était déjà annoncé sur ses traces. Et cet été-là, dans un entretien qu'il avait accordé à Foot Mercato, Pierre Ménès reprochait aux dirigeants du PSG d'avoir laissé filer Dembélé aussi facilement.

Mercato - PSG : Ce joueur va quitter Paris (et le montant du transfert a de quoi surprendre) ⁰ https://t.co/RKxWA9Vi6Y — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Une faute professionnelle monumentale » « Pour moi, c’est une faute professionnelle monumentale d’avoir laissé filer Ousmane Dembélé à Dortmund. Ils ont déjà fait une connerie monstrueuse en laissant partir Kingsley Coman comme un malpropre. Ils n’en avaient rien à cirer clairement. Là, Dembélé, 15 M€… Faut être sérieux un moment… », expliquait Pierre Ménès en 2016 au sujet d'Ousmane Dembélé, pour lequel le PSG aurait dû se battre et surenchérir afin de conserver un tel talent dans son championnat.