«Plus fort» que Kylian Mbappé, il a tout gâché...

Champion du monde, capitaine de l'équipe de France, buteur le plus prolifique de l'histoire du PSG avec 256 réalisations et plus de 300 buts en carrière. Un palmarès et des accomplissements d'envergure pour Kylian Mbappé, talent brut du football français, mais qui était un cran en dessous d'une star déchue brésilienne selon un ancien coéquipier.
Une ascension fulgurante pour un joueur promis à de très grandes choses. C'est la définition que l'on peut donner du début de carrière de Kylian Mbappé. Lancé dans le bain professionnel l'année de ses 18 ans à l'AS Monaco, il a rapidement gravi les échelons pour devenir un membre incontournable de l'épopée monégasque jusqu'en demi-finales de Ligue des champions en 2016/2017 en raflant au passage le titre de champion de France avec l'ASM.
«Mais le mec qui m'a choqué et c'est dommage qu'il se blessait beaucoup, c'est Pato»
S'en sont suivis des succès avec l'équipe de France ainsi que le PSG. Cependant, le champion du monde qui est considéré comme l'un des très grands prodiges du football français du XXIème siècle était surclassé par une pépite de l'AC Milan selon M'Baye Niang. « Kaka était parti, mais il est revenu deux ans après. Mais tu avais les Robinho, les Inzaghi, tu avais les Gattuso, ils étaient tous là. Mais le mec qui m'a choqué et c'est dommage qu'il se blessait beaucoup, c'est Pato. »
«Pato, de ce que j'ai vu de lui, même Mbappé ne le fait pas ça»
Pour l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen et de l'AC Milan, Alexandre Pato faisait des gestes que même Kylian Mbappé n'a jamais fait selon lui. « Pato, de ce que j'ai vu de lui, même Mbappé ne le fait pas ça. Et on parle de Mbappé. Je te jure Pato, pied droit, pied gauche, rapide, force, la tête... Il avait des cuisses, tu as peur. Tes deux cuisses là, c'est une cuisse. Il est rapide, mais il avait plein de pépins. Il était avec la fille de (Sylvio) Berlusconi et il se blessait tout le temps, c'était compliqué. Mais trop fort, un talent... ». a assuré l'attaquant de Gençlerbirligi en Turquie pendant son passage dans l'émission SafePlay de beIN SPORTS.