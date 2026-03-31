«Plus fort» que Kylian Mbappé, il a tout gâché...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion du monde, capitaine de l'équipe de France, buteur le plus prolifique de l'histoire du PSG avec 256 réalisations et plus de 300 buts en carrière. Un palmarès et des accomplissements d'envergure pour Kylian Mbappé, talent brut du football français, mais qui était un cran en dessous d'une star déchue brésilienne selon un ancien coéquipier.

Une ascension fulgurante pour un joueur promis à de très grandes choses. C'est la définition que l'on peut donner du début de carrière de Kylian Mbappé. Lancé dans le bain professionnel l'année de ses 18 ans à l'AS Monaco, il a rapidement gravi les échelons pour devenir un membre incontournable de l'épopée monégasque jusqu'en demi-finales de Ligue des champions en 2016/2017 en raflant au passage le titre de champion de France avec l'ASM.

😲 La DINGUERIE de M'BAYE NIANG quand il était à MILAN !



🎙️ @MBaye9Niang est l’invité de @nicocolombien , @Omar_daFonseca et Adio Lala dans #SafePlay !



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«Mais le mec qui m'a choqué et c'est dommage qu'il se blessait beaucoup, c'est Pato» S'en sont suivis des succès avec l'équipe de France ainsi que le PSG. Cependant, le champion du monde qui est considéré comme l'un des très grands prodiges du football français du XXIème siècle était surclassé par une pépite de l'AC Milan selon M'Baye Niang. « Kaka était parti, mais il est revenu deux ans après. Mais tu avais les Robinho, les Inzaghi, tu avais les Gattuso, ils étaient tous là. Mais le mec qui m'a choqué et c'est dommage qu'il se blessait beaucoup, c'est Pato. »