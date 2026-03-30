Kylian Mbappé se compare à Cristiano Ronaldo : La réponse de la presse espagnole fait mal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En Espagne, les critiques touchent également Kylian Mbappé. Malgré son statut, l'attaquant du Real Madrid n'est donc pas épargné. Un traitement à propos duquel le capitaine de l'équipe de France n'a pas manqué de répondre ce dimanche dans un entretien accordé à Téléfoot. Mais voilà que les propos de Mbappé font désormais réagir en Espagne.

Ce dimanche, Kylian Mbappé s'est longuement confié à Téléfoot en marge de la tournée de l'équipe de France aux Etats-Unis. Il a notamment été question des critiques reçues par l'attaquant du Real Madrid en Espagne. Dans un premier temps, Mbappé a répondu : « La meilleure manière d’arriver lancer à la Coupe du monde, c’est de tout gagner avec le Real ? Bien sûr. Ils ont un peu peur en Espagne que je ne joue pas. Ils pensent que je vais arriver au Mondial direct. On est encore engagé dans les deux compétitions qui restent, la Liga et la Ligue des Champions. En Ligue des champions, on va jouer contre une grosse équipe, je pense l’équipe la plus en forme d’Europe actuellement. Mais s’il y a une équipe qui peut battre ce genre d’équipe, c’est le Real Madrid ».

Kylian Mbappé : Les deux séquences à la télévision qui font vibrer ce célèbre consultant ! https://t.co/5K5eUrHNm8 — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Au Real Madrid, ils ont critiqué tout le monde, Cristiano Ronaldo... » Toujours sur le même sujet, Kylian Mbappé a ensuite ajouté, faisant notamment un parallèle avec Cristiano Ronaldo : « En Espagne, ce sont des gens qui ont beaucoup de passion. Ils sont passionnés, pour eux le Real Madrid c’est une religion. Tout ce qui touche le Real Madrid et moi, ça fait un combo qui fait que tout le monde en parle, spécule. Des fois à tort, des fois à raison. Mais c’est comme ça. Il faut composer avec les critiques. Au Real Madrid, ils ont critiqué tout le monde, Cristiano Ronaldo, tout le monde. Je ne vois pas pourquoi je vais échapper à ces critiques là. Il faut être tranquille, concentré sur son métier et aussi avoir la confiance de se dire que je peux améliorer ma situation sur le terrain ».