Kylian Mbappé va le «chambrer», un joueur du Real Madrid ne sera pas épargné !

Avant son match face à la Colombie ce dimanche soir, l’équipe de France s’est imposée en amical contre le Brésil (2-1) jeudi dernier, grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. Une victoire de prestige pour les Bleus qui permettra à ce dernier de chambrer l’un de ses coéquipiers du Real Madrid.
À quelques mois du début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a commencé à prendre ses marques pendant cette trêve internationale. Les Bleus se sont envolés pour les États-Unis avec deux matchs amicaux au programme, le premier jeudi dernier à Boston face au Brésil (2-1), avant le second ce dimanche à Washington contre la Colombie.
« C’était un match amical. Il a de la chance »
Pour s’imposer face à la Seleção, l’équipe de France a pu compter sur son capitaine Kylian Mbappé et Hugo Ekitiké, tous les deux buteurs. Une victoire de prestige, mais qui permettra tout de même à l’attaquant du Real Madrid de chambrer un peu son coéquipier Vinicius Jr. « Je vais rentrer et pouvoir chambrer Vinicius ? (Rires) Tranquille, c’était un match amical. Il a de la chance. Tu chambres un peu, pas beaucoup », a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.
« C’est moi qui doit prendre soin de tout le monde »
Au cours de cette interview, Kylian Mbappé a également évoqué l’évolution de son rôle au sein de l’équipe de France, lui qui fait désormais partie des cadres de la sélection : « Je suis arrivé dans une équipe qui était déjà bonne, qui avait fait finale d’Euro mais qui n’avait pas gagné depuis longtemps. J’étais un peu la cerise sur le gâteau, le jeune talent… Ensuite, en 2022, je suis devenu un joueur important, la star de l’équipe. Tout le monde se concentre sur toi. Maintenant, en 2026, c’est complètement différent, c’est l’inverse, c’est moi qui doit prendre soin de tout le monde. J’étais pro, il y en a ils étaient gamins. C’est bizarre de parler comme un vieux alors que je ne suis pas vieux. »