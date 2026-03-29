Kylian Mbappé va le «chambrer», un joueur du Real Madrid ne sera pas épargné !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant son match face à la Colombie ce dimanche soir, l’équipe de France s’est imposée en amical contre le Brésil (2-1) jeudi dernier, grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. Une victoire de prestige pour les Bleus qui permettra à ce dernier de chambrer l’un de ses coéquipiers du Real Madrid.

À quelques mois du début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a commencé à prendre ses marques pendant cette trêve internationale. Les Bleus se sont envolés pour les États-Unis avec deux matchs amicaux au programme, le premier jeudi dernier à Boston face au Brésil (2-1), avant le second ce dimanche à Washington contre la Colombie.

«Des gamins…» : La sensation «bizarre» de Kylian Mbappé en équipe de France https://t.co/cNPbQY5jDS — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« C’était un match amical. Il a de la chance » Pour s’imposer face à la Seleção, l’équipe de France a pu compter sur son capitaine Kylian Mbappé et Hugo Ekitiké, tous les deux buteurs. Une victoire de prestige, mais qui permettra tout de même à l’attaquant du Real Madrid de chambrer un peu son coéquipier Vinicius Jr. « Je vais rentrer et pouvoir chambrer Vinicius ? (Rires) Tranquille, c’était un match amical. Il a de la chance. Tu chambres un peu, pas beaucoup », a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.