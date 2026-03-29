«Des gamins…» : La sensation «bizarre» de Kylian Mbappé en équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec 95 sélections au compteur, Kylian Mbappé est aujourd’hui l'un des tauliers de l'équipe de France, dont il est d'ailleurs le capitaine. Arrivé très jeune en sélection, l’attaquant du Real Madrid a gravi les échelons pour arriver là où il en est actuellement. Mbappé se retrouve ainsi le leader d’une nouvelle génération émergente et c’est assez particulier comme a pu le confier le principal intéressé.

Il y a un peu plus de 9 ans maintenant, le 25 mars 2017, Kylian Mbappé connaissait sa grande première sous le maillot de l’équipe de France. A l’époque, l’attaquant était lancé dans le grand bain par Didier Deschamps face au Luxembourg. Du temps est passé depuis et le statut de Mbappé a considérablement évolué chez les Bleus. Du jeune prodige, il est devenu le leader, portant même le brassard de capitaine. C’est lui qui est donc protéger ses coéquipiers, qui peuvent pour certains être très jeunes…

Critiqué, Kylian Mbappé répond cash à la presse espagnole ! https://t.co/3BznIhCB7t — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« C’est bizarre de parler comme un vieux alors que je ne suis pas vieux » Interrogé ce dimanche par Téléfoot, Kylian Mbappé s’est exprimé sur son évolution en équipe de France. C’est alors que le capitaine des Bleus a pu confier : « Je suis arrivé dans une équipe qui était déjà bonne, qui avait fait finale d’Euro mais qui n’avait pas gagné depuis longtemps. J’étais un peu la cerise sur le gâteau, le jeune talent… Ensuite, en 2022, je suis devenu un joueur important, la star de l’équipe. Tout le monde se concentre sur toi. Maintenant, en 2026, c’est complètement différent, c’est l’inverse, c’est moi qui doit prendre soin de tout le monde. J’étais pro, il y en a ils étaient gamins. C’est bizarre de parler comme un vieux alors que je ne suis pas vieux ».