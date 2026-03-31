Pierre Ménès avec une star de Hollywood en boîte de nuit, il raconte «l’une des soirées les plus drôles» de sa vie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Journaliste depuis 40 ans et passé par L’Équipe ou bien Canal+, Pierre Ménès a eu l’opportunité de côtoyer de nombreuses personnes au cours de sa carrière, pas forcément issues du milieu du football. Il a par exemple raconté quand il s’était retrouvé avec une star de Hollywood en boîte de nuit et avait passé une des soirées les plus drôles de sa vie.

Depuis son départ de Canal+ à l’été 2021, c’est désormais sur YouTube et sa chaîne Pierrot Le Foot que Pierre Ménès donne son avis sur l’actualité footballistique, mais pas que. L’ancien journaliste de L’Équipe y raconte aussi certaines anecdotes de soirées qu’il a passé en boîte de nuit et où il a eu l’occasion de rencontrer des stars de différents domaines, notamment du cinéma.

«C’est impensable de faire une telle connerie» : Pierre Ménès balance sur cette décision mercato de l’OM https://t.co/85SGOKVoGr — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Une fois en boîte, je me suis retrouvé assis à côté de Nicole Kidman et Tom Cruise » « Une fois en boîte, je me suis retrouvé assis à côté de Nicole Kidman et Tom Cruise, qui venaient de faire l’avant-première à Paris de Horizons Lointains. Il y a José Cobos qui était avec moi, et il signe un autographe, et Tom Cruise se penche vers moi et me fait ‘pourquoi il demande un autographe à ce monsieur ?’, je lui ai expliqué que c’était un joueur de foot de Paris », s’est souvenu Pierre Ménès dans sa dernière vidéo diffusée sur YouTube.