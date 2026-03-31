Pierre Ménès avec une star de Hollywood en boîte de nuit, il raconte «l’une des soirées les plus drôles» de sa vie

Journaliste depuis 40 ans et passé par L’Équipe ou bien Canal+, Pierre Ménès a eu l’opportunité de côtoyer de nombreuses personnes au cours de sa carrière, pas forcément issues du milieu du football. Il a par exemple raconté quand il s’était retrouvé avec une star de Hollywood en boîte de nuit et avait passé une des soirées les plus drôles de sa vie.
Depuis son départ de Canal+ à l’été 2021, c’est désormais sur YouTube et sa chaîne Pierrot Le Foot que Pierre Ménès donne son avis sur l’actualité footballistique, mais pas que. L’ancien journaliste de L’Équipe y raconte aussi certaines anecdotes de soirées qu’il a passé en boîte de nuit et où il a eu l’occasion de rencontrer des stars de différents domaines, notamment du cinéma.
« Une fois en boîte, je me suis retrouvé assis à côté de Nicole Kidman et Tom Cruise »
« Une fois en boîte, je me suis retrouvé assis à côté de Nicole Kidman et Tom Cruise, qui venaient de faire l’avant-première à Paris de Horizons Lointains. Il y a José Cobos qui était avec moi, et il signe un autographe, et Tom Cruise se penche vers moi et me fait ‘pourquoi il demande un autographe à ce monsieur ?’, je lui ai expliqué que c’était un joueur de foot de Paris », s’est souvenu Pierre Ménès dans sa dernière vidéo diffusée sur YouTube.
« Jim Carrey qui était seul dans le carré VIP avec sa bouteille de whisky »
Pierre Ménès a poursuivi avec une autre histoire, toujours en boîte de nuit, mais cette fois-ci avec Jim Carrey : « Et puis j’ai passé une soirée inoubliable au VIP, qui était encore aux Champs-Élysées, autant vous dire que ça ne date pas d’hier, avec Jim Carrey qui était seul dans le carré VIP avec sa bouteille de whisky. Il prenait l’avion à 5h du matin pour Los Angeles. Il avait décidé de ne pas dormir, et c’est probablement l’une des soirées les plus drôles de ma vie. »