Surprise, un salarié de l'OM a été embauché pour la Coupe du Monde 2026 !

Cet été, certains joueurs de l’OM participent à la Coupe du monde, mais ce n’est pas tout. En effet, certains employés du club phocéen sont aussi présents lors de ce mondial à l’image de Mario Rotondale. Ce dernier est préparateur physique au sein de la formation olympienne, mais il est également présent au sein du staff de l’Ouzbékistan.
À la fin de sa carrière d’entraîneur de joueur en 2011, Fabio Cannavaro a décidé de rester dans le monde du football et c’est donc tout naturellement qu’il est devenu entraîneur. Le Ballon d’or 2006 a eu des expériences en Chine, en Arabie saoudite, en Italie et en Croatie et il est aujourd’hui le sélectionneur de l’Ouzbékistan qu’il a qualifié pour la Coupe du monde 2026.
Un préparateur physique de l’OM dans le staff de l’Ouzbékistan
Pour diriger l’Ouzbékistan, Fabio Cannavaro a décidé de faire confiance à un staff italien à 100% où l’on retrouve notamment Mario Rotondale. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce dernier est un préparateur physique de l’OM, comme le fait remarquer RMC Sport. Arrivé sous le mandat d’Igor Tudor, il est toujours sous contrat avec Marseille et il a également travaillé avec Roberto De Zerbi et Habib Beye. Il s’offre donc une petite parenthèse en Amérique avant de prochainement revenir dans le sud de la France.
« Je ne comprends toujours pas pourquoi il a été recruté »
Avec deux défaites contre la Colombie (3-1) puis contre le Portugal (5-0), l’Ouzbékistan a de grandes chances d’être éliminé de la Coupe du monde alors qu’il affrontera le Congo dans la nuit de samedi à dimanche (1H30) pour son dernier match de poule. Les hommes de Fabio Cannavaro n’ont donc pas réussi à briller pour le moment et le Ballon d’or 2006 est donc critiqué au pays et notamment par Azizbek Khaïdarov, ancien directeur du département des équipes nationales de la Fédération ouzbèke, qui s’est exprimé dans un entretien accordé à Sport24. « Je n'ai absolument pas compris ce que Fabio Cannavaro cherchait à faire. Honnêtement, je ne comprends toujours pas pourquoi il a été recruté. Avec ces mêmes moyens, on aurait pu confier l'équipe à nos propres entraîneurs, qui connaissent beaucoup mieux notre football, nos joueurs et notre mentalité. » L’intéressé appréciera.