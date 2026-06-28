Surprise, un salarié de l'OM a été embauché pour la Coupe du Monde 2026 !

Alexis Brunet

Cet été, certains joueurs de l’OM participent à la Coupe du monde, mais ce n’est pas tout. En effet, certains employés du club phocéen sont aussi présents lors de ce mondial à l’image de Mario Rotondale. Ce dernier est préparateur physique au sein de la formation olympienne, mais il est également présent au sein du staff de l’Ouzbékistan.

À la fin de sa carrière d’entraîneur de joueur en 2011, Fabio Cannavaro a décidé de rester dans le monde du football et c’est donc tout naturellement qu’il est devenu entraîneur. Le Ballon d’or 2006 a eu des expériences en Chine, en Arabie saoudite, en Italie et en Croatie et il est aujourd’hui le sélectionneur de l’Ouzbékistan qu’il a qualifié pour la Coupe du monde 2026.

Un préparateur physique de l’OM dans le staff de l’Ouzbékistan Pour diriger l’Ouzbékistan, Fabio Cannavaro a décidé de faire confiance à un staff italien à 100% où l’on retrouve notamment Mario Rotondale. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce dernier est un préparateur physique de l’OM, comme le fait remarquer RMC Sport. Arrivé sous le mandat d’Igor Tudor, il est toujours sous contrat avec Marseille et il a également travaillé avec Roberto De Zerbi et Habib Beye. Il s’offre donc une petite parenthèse en Amérique avant de prochainement revenir dans le sud de la France.