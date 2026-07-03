Surprise sur La Chaîne L'EQUIPE : Giovanni Castaldi débarque sur Téléfoot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Journaliste pour La Chaîne L'EQUIPE, Giovanni Castaldi va connaître plusieurs changements pour la saison prochaine. En effet, il ne sera plus consultant sur Ligue1+, mais en contrepartie, il sera beaucoup plus présent dans les émissions de La Chaîne L'EQUIPE, et notamment sur Téléfoot.

Pour les grands débuts de la chaîne Ligue1+, diffuseur officiel du championnat de France, Giovanni Castaldi était l'une des recrues phares et l'un des visages récurrents du nouveau média. Mais après seulement une saison, le journaliste va quitter Ligue1+. C'est Vincent Broussard, DG du pôle télé de L'EQUIPE, qui l'annonce, en expliquant notamment que La Chaîne L'EQUIPE a une exclusivité avec Giovanni Castladi qui sera encore plus présent sur ses antennes et profitera notamment de la révolution connue par Téléfoot.

Plusieurs changements pour Giovanni Castaldi « La saison dernière, nous l'avions acceptée pour aider Ligue 1+ dans son lancement express. Mais Giovanni est en exclusivité sur la chaîne L'Équipe et nous avons beaucoup de choses à lui faire faire cette saison, notamment chroniqueur récurrent dans L'Équipe de Greg », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'évoquer le renouveau de Téléfoot, qui sera diffusé la saison prochaine sur La Chaîne L'EQUIPE. Avec l'intervention régulière de Giovanni Castaldi.