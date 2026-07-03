Scène lunaire à la Coupe du Monde 2026 : L'incompréhension entre le sélectionneur de l'Algérie et ses joueurs !

Alexis Brunet

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Algérie disputait son seizième de finale de Coupe du monde contre la Suisse. Les Fennecs se sont finalement inclinés 2-0 et il y a des raisons à cela. Selon le journaliste Romain Molina, les joueurs de Vladimir Petkovic n’auraient même pas compris certains choix de leur sélectionneur.

La Coupe du monde 2026 s’arrête au stade des seizièmes de finale pour l’Algérie. Opposés à la Suisse, les Fennecs n’ont pas réussi à trouver la faille et ils se sont inclinés 2-0. Une élimination qui a beaucoup fait réagir au pays, surtout car les joueurs de Vladimir Petkovic faisaient leur grand retour dans un mondial, douze ans après la dernière fois au Brésil.

Les joueurs n’ont pas compris les choix de Petkovic Après une phase de poule compliquée (une défaite, un match nul et une victoire), l’Algérie n’a donc pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale et cela est peut-être dû aux choix de Vladimir Petkovic. Selon les informations du journaliste Romain Molina, les joueurs des Fennecs n’auraient pas bien compris les choix de leur sélectionneur. « Comme annoncé, les choix de Petkovic n'étaient pas compris par ses propres joueurs et ça a encore été pire hier. La composition a surpris tout le monde avec une question qui revient : pourquoi veut-il nous faire jouer comme ça (sans exploiter, en gros, notre potentiel) ? »