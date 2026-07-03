Scène lunaire à la Coupe du Monde 2026 : L'incompréhension entre le sélectionneur de l'Algérie et ses joueurs !

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Algérie disputait son seizième de finale de Coupe du monde contre la Suisse. Les Fennecs se sont finalement inclinés 2-0 et il y a des raisons à cela. Selon le journaliste Romain Molina, les joueurs de Vladimir Petkovic n’auraient même pas compris certains choix de leur sélectionneur.
La Coupe du monde 2026 s’arrête au stade des seizièmes de finale pour l’Algérie. Opposés à la Suisse, les Fennecs n’ont pas réussi à trouver la faille et ils se sont inclinés 2-0. Une élimination qui a beaucoup fait réagir au pays, surtout car les joueurs de Vladimir Petkovic faisaient leur grand retour dans un mondial, douze ans après la dernière fois au Brésil.
Les joueurs n’ont pas compris les choix de Petkovic
Après une phase de poule compliquée (une défaite, un match nul et une victoire), l’Algérie n’a donc pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale et cela est peut-être dû aux choix de Vladimir Petkovic. Selon les informations du journaliste Romain Molina, les joueurs des Fennecs n’auraient pas bien compris les choix de leur sélectionneur. « Comme annoncé, les choix de Petkovic n'étaient pas compris par ses propres joueurs et ça a encore été pire hier. La composition a surpris tout le monde avec une question qui revient : pourquoi veut-il nous faire jouer comme ça (sans exploiter, en gros, notre potentiel) ? »
La prise de parole osée de Petkovic
Alors qu’il est donc pointé du doigt, Vladimir Petkovic était plutôt content de lui après le match. Le sélectionneur de l’Algérie s’est dit satisfait du parcours de ses hommes. « Mon bilan ? Arriver après douze ans dans une compétition de ce genre est déjà un grand succès. Et passer la phase de poules, pour la deuxième fois, j’ai toujours considéré cela comme un excellent résultat. Nous voulions faire mieux, mais, objectivement, nous n’avons pas été en mesure d’en faire plus et nous devons nous en contenter. Il faut tirer les leçons de ces faiblesses que nous avons eues, mais nous avons connu de nombreux moments positifs, de belles séquences de jeu. » Une déclaration quelque peu lunaire, qui ne passe pas tellement en Algérie.