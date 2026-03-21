Samir Nasri a refusé un salaire en or ? «Je ne peux pas faire ça»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Aujourd’hui consultant sur Canal +, Samir Nasri vit sa deuxième vie après une carrière de footballeur bien remplie. Et cette carrière aurait d’ailleurs pu être différente puisqu’en 2011, l’ancien meneur de jeu de l’OM et de l’équipe de France avait reçu une proposition en or de la part d’un club riche, mais Nasri avait finalement privilégié le projet de Manchester City et se livre à ce sujet.

Et si Samir Nasri avait touché le jackpot sur le plan salarial en revenant en Ligue 1 à l’été 2011 ? Le natif de Marseille, qui évoluait sous les couleurs d’Arsenal après son départ de l’OM en 2008, disposait de nombreux prétendants sur le marché des transferts cet été-là. Et Leonardo, qui a été nommé directeur sportif du PSG suite au rachat du club par le Qatar en 2011, avait contacté Nasri pour en faire la première grande star du projet QSI comme l’a expliqué le consultant de Canal + sur RMC en août 2025.

Samir Nasri : Le coup de gueule sur Canal +, «c’est n’importe quoi…» https://t.co/47HC0Wjdg9 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Quelque chose se prépare… » « Leonardo m’avait appelé. Il était entraîneur de l’Inter, on discute du club, qui deux ans auparavant avait fait le triplé avec Eto’o, Sneijder etc... Le courant passe super bien. Et il me rappelle un peu plus tard pendant l'été pour me dire: 'Arrête de discuter avec l’Inter, fini'. Je lui dis 'comment ça ?', il me dit qu’il y a quelque chose qui se prépare, qu'il va m'appeler. Et j'ai un nouveau coup de fil où il me dit qu’il devient directeur du foot au PSG et il me parle de Paris », révèle Samir Nasri, qui était donc courtisé par le PSG avant que Javier Pastore ne soit finalement recruté au même poste.